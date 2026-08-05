Το τουρκικό σχέδιο για το PKK δεν είναι μια απλή νομοθετική ρύθμιση αποσυμπίεσης. Είναι μια προσεκτικά δομημένη αρχιτεκτονική ελεγχόμενης αποστράτευσης, με στόχο να κλείσει ο ένοπλος κύκλος του Κουρδικού χωρίς να εμφανιστεί το τουρκικό κράτος ότι υποχωρεί πολιτικά απέναντι στον Αμπντουλάχ Οτζαλάν.

Το κρίσιμο σημείο είναι σαφές: σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται για το σχέδιο, ο Οτζαλάν, ο οποίος κρατείται από το 1999 και εκτίει ποινή επιβαρυμένων ισοβίων, δεν αποφυλακίζεται. Αντίθετα, η Άγκυρα φαίνεται να επιλέγει μια φόρμουλα κατά την οποία ο φυλακισμένος ηγέτης του PKK παραμένει στο Ιμραλί, πιθανόν με βελτιωμένους όρους επικοινωνίας και επισκέψεων, αλλά χωρίς να εντάσσεται στις βασικές ευνοϊκές ρυθμίσεις του σχεδίου. Το Reuters μεταδίδει ότι η ρύθμιση σημαίνει πως ο Οτζαλάν θα παραμείνει στη φυλακή, ενώ το AP σημειώνει ότι η κατάστασή του ενδέχεται να βελτιωθεί ως προς τις επαφές του με τον έξω κόσμο.

Το μήνυμα της Άγκυρας: Αφοπλισμός χωρίς πολιτική νομιμοποίηση του Οτζαλάν

Η τουρκική πρόταση, όπως έχει κατατεθεί στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, έχει τίτλο «Πρόταση νόμου για τις διαλυθείσες ή θεωρούμενες ως διαλυθείσες τρομοκρατικές οργανώσεις». Το επίσημο κείμενο της τουρκικής Βουλής αναφέρει ότι σκοπός είναι να καθοριστούν οι διαδικασίες διαπίστωσης διάλυσης τέτοιων οργανώσεων και οι ρυθμίσεις για τα μέλη τους, με στόχο την κοινωνική ειρήνη και τάξη.

Πολιτικά, όμως, το σχέδιο κάνει κάτι βαθύτερο: επιχειρεί να μετατρέψει το PKK από στρατιωτικό πρόβλημα σε διοικητικά ελεγχόμενη διαδικασία επανένταξης, χωρίς να αναγνωρίζει θεσμική ισοτιμία στην οργάνωση ή στον ιστορικό ηγέτη της.

Η Άγκυρα φαίνεται να λέει στο εσωτερικό της ακροατήριο ότι δεν διαπραγματεύεται με το PKK ως ισότιμο πολιτικό φορέα. Παράλληλα, στέλνει μήνυμα στους Κούρδους και στους διεθνείς παίκτες ότι ανοίγει μια δίοδο αποστράτευσης για όσους δεν έχουν εμπλακεί σε βαριές τρομοκρατικές πράξεις.

Γιατί ο Οτζαλάν μένει εκτός

Η παραμονή του Οτζαλάν στη φυλακή αποτελεί το κεντρικό πολιτικό αντίβαρο του σχεδίου. Χωρίς αυτήν, η κυβέρνηση Ερντογάν και κυρίως οι εθνικιστικοί της σύμμαχοι θα δυσκολεύονταν να υπερασπιστούν εσωτερικά μια διαδικασία που περιλαμβάνει νομικές διευκολύνσεις για πρώην μέλη του PKK.

Το σχέδιο, όπως περιγράφεται από διεθνή πρακτορεία, παρέχει προστασία από δίωξη ή αναστολές ποινών για πολλούς πρώην μαχητές, αλλά όχι για πρόσωπα με βαριές καταδίκες ή εμπλοκή σε δολοφονίες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οτζαλάν μένει εκτός αποφυλάκισης, γεγονός που επιτρέπει στην Άγκυρα να παρουσιάσει τη ρύθμιση ως μηχανισμό ασφάλειας και όχι ως αμνηστία ηγεσίας.

Η επιλογή αυτή υπηρετεί και έναν δεύτερο στόχο: κρατά τον Οτζαλάν ως ελεγχόμενο κόμβο επιρροής. Παραμένει στη φυλακή, αλλά μπορεί να λειτουργεί ως εγγυητής της διαδικασίας αποστράτευσης, ιδίως εφόσον του επιτραπούν πιο διευρυμένες επαφές με πολιτικούς μεσολαβητές ή με το κουρδικό κίνημα.

Τα 12 σημεία του σχεδίου

Νομική αναγνώριση διάλυσης οργανώσεων

Το σχέδιο θεσπίζει διαδικασία με την οποία το τουρκικό κράτος μπορεί να αναγνωρίζει ότι μια οργάνωση έχει διαλυθεί ή θεωρείται πλέον ανενεργή. Κριτήριο η εγκατάλειψη των όπλων

Για να υπαχθεί μια οργάνωση στο πλαίσιο, πρέπει να έχει αποφασίσει τη διάλυση, την εγκατάλειψη των όπλων και τον τερματισμό της βίας. Πρόβλεψη και για οργανώσεις που θεωρούνται ανενεργές

Ακόμη και χωρίς τυπική απόφαση διάλυσης, μια οργάνωση μπορεί να θεωρηθεί ανενεργή εάν έχει χάσει την επιχειρησιακή της ικανότητα ή δεν έχει πραγματοποιήσει τρομοκρατικές ενέργειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δημιουργία επιτροπής παρακολούθησης

Προβλέπεται ειδική επιτροπή υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της Τουρκίας, με συμμετοχή κρατικών και ασφαλιστικών μηχανισμών, υπουργείων και της MIT. Ρόλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας

Η τελική πολιτική αξιολόγηση περνά από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και από την προεδρία, ώστε η διαδικασία να παραμένει απολύτως ελεγχόμενη από το κράτος. Προστασία από νέες διώξεις

Για μέλη ή υποστηρικτές οργανώσεων που υπάγονται στη ρύθμιση προβλέπεται, υπό όρους, αναστολή ανακρίσεων και ποινικών διαδικασιών για συγκεκριμένα αδικήματα. Αναστολή εκτέλεσης ποινών

Το σχέδιο δίνει δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης ποινών για όσους δεν έχουν εμπλακεί σε βαριές πράξεις βίας ή δολοφονίες. Τριετής περίοδος επιτήρησης

Όσοι ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις θα τεθούν υπό καθεστώς επιτήρησης. Αν δεν διαπράξουν νέο σοβαρό αδίκημα, οι υποθέσεις τους μπορούν να κλείσουν ή οι ποινές να θεωρηθούν εκτιθείσες. Διαφορετική μεταχείριση για ήδη καταδικασμένους

Το σχέδιο προβλέπει διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε όσους παραδίδονται μετά την ισχύ του νόμου και σε όσους έχουν ήδη τελεσίδικες ή εκκρεμείς καταδίκες. Μειωμένοι χρόνοι έκτισης ποινών

Για ορισμένες κατηγορίες τρομοκρατικών αδικημάτων προβλέπεται μειωμένος χρόνος έκτισης, με διαφορετικά όρια για ισόβια, επιβαρυμένα ισόβια και πρόσκαιρες ποινές. Μείωση χρόνων παραγραφής

Οι χρόνοι παραγραφής για ορισμένες υποθέσεις και ποινές μειώνονται, ώστε να επιταχυνθεί η νομική εκκαθάριση του παρελθόντος. Ρητός πολιτικός αποκλεισμός Οτζαλάν από την αποφυλάκιση

Το πιο κρίσιμο πολιτικό σημείο είναι ότι το σχέδιο δεν ανοίγει πόρτα ελευθερίας για τον Οτζαλάν. Η Άγκυρα μπορεί να επιτρέψει βελτιωμένους όρους κράτησης ή επικοινωνίας, αλλά όχι αποφυλάκιση. Έτσι διαχωρίζει την αποστράτευση του PKK από την προσωπική τύχη του ιστορικού του ηγέτη.

Το σχέδιο δεν είναι αμνηστία – Είναι μηχανισμός ελέγχου

Για έναν γεωπολιτικό αναλυτή, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Τουρκία δεν επιχειρεί απλώς να «συγχωρήσει» πρώην μαχητές. Επιχειρεί να ελέγξει το πέρασμα από το ένοπλο στο πολιτικό πεδίο.

Το κράτος κρατά στα χέρια του όλα τα κρίσιμα φίλτρα: ποιος θεωρείται μέλος οργάνωσης που διαλύθηκε, ποιος εξαιρείται, ποιος τίθεται σε επιτήρηση, ποιος απολαμβάνει αναστολή ποινής και ποιος παραμένει εκτός. Το σχέδιο λειτουργεί ως μηχανισμός επιλεκτικής επανένταξης, όχι ως γενική αμνηστία.

Αυτό εξηγεί γιατί η υπόθεση Οτζαλάν είναι τόσο ευαίσθητη. Αν αποφυλακιζόταν, το μήνυμα θα ήταν ότι η Άγκυρα αποδέχεται πολιτική ανταμοιβή στην κορυφή του PKK. Με την παραμονή του στη φυλακή, το μήνυμα αντιστρέφεται: οι μαχητές μπορούν να αποστρατευθούν, αλλά η ηγεσία δεν δικαιώνεται.

Η εσωτερική διάσταση: Ερντογάν, εθνικιστές και Κούρδοι

Το σχέδιο υπηρετεί και την εσωτερική ισορροπία της Τουρκίας. Ο Ερντογάν χρειάζεται να κινηθεί ανάμεσα σε τρία ακροατήρια: τους Κούρδους, τους Τούρκους εθνικιστές και το βαθύ κράτος ασφαλείας.

Προς τους Κούρδους, η κυβέρνηση δείχνει ότι υπάρχει δρόμος εξόδου από τον ένοπλο κύκλο. Προς τους εθνικιστές, δείχνει ότι ο Οτζαλάν δεν αποφυλακίζεται. Προς τον κρατικό μηχανισμό, επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία θα ελέγχεται από την προεδρία, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και τις υπηρεσίες.

Η ισορροπία αυτή είναι λεπτή. Αν το σχέδιο θεωρηθεί υπερβολικά σκληρό, μπορεί να μη λειτουργήσει ως κίνητρο αποστράτευσης. Αν θεωρηθεί υπερβολικά γενναιόδωρο, μπορεί να προκαλέσει εθνικιστική αντίδραση και ρήγματα στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Η περιφερειακή διάσταση: Συρία, Ιράκ και αμερικανικός παράγοντας

Το σχέδιο δεν αφορά μόνο το εσωτερικό της Τουρκίας. Αγγίζει άμεσα το βόρειο Ιράκ, τη βορειοανατολική Συρία και τις σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσινγκτον.

Η Τουρκία επιδιώκει να περιορίσει το PKK όχι μόνο ως ένοπλη οργάνωση εντός Τουρκίας, αλλά ως περιφερειακό δίκτυο με βάσεις, διασυνδέσεις και παράγωγες οργανώσεις. Η αποστράτευση στο εσωτερικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Άγκυρα ως επιχείρημα για μεγαλύτερη πίεση σε δομές που συνδέει με το PKK στη Συρία και στο Ιράκ.

Για τις ΗΠΑ, το ζήτημα είναι ακόμη πιο περίπλοκο, καθώς η Ουάσινγκτον έχει στηρίξει κουρδικές δυνάμεις στη Συρία στον πόλεμο κατά του ISIS, την ώρα που η Άγκυρα τις αντιμετωπίζει ως προέκταση του PKK.

Το πραγματικό διακύβευμα

Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν το σχέδιο θα περάσει από την τουρκική Βουλή. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να καταρρεύσει από τις αντιφάσεις του.

Η Τουρκία θέλει αποστράτευση χωρίς πολιτική παραχώρηση, επανένταξη χωρίς αμνηστία ηγεσίας, ειρήνευση χωρίς να μιλήσει για «κουρδικό ζήτημα» με όρους συλλογικών δικαιωμάτων.

Αυτό είναι και το όριο του σχεδίου. Μπορεί να αποσπάσει μερίδα πρώην μαχητών από τον ένοπλο μηχανισμό. Μπορεί να μειώσει την επιχειρησιακή πίεση. Μπορεί να ενισχύσει την εικόνα Ερντογάν ως ηγέτη που «κλείνει» ένα ιστορικό μέτωπο.

Αλλά δύσκολα θα λύσει οριστικά το Κουρδικό, αν παραμείνει αποκλειστικά εργαλείο ασφαλείας και όχι πολιτικής διευθέτησης.