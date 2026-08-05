Μόλις 24 ώρες μετά την επίσκεψή του στις συνοριακές υποδομές, όπου καταγράφηκε η άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ επέλεξε να απομακρυνθεί από την κρίση επιβιβαζόμενος στο κυβερνητικό αεροσκάφος Falcon της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να καταλύσει στη Λανθαρότε.

Οι ανέσεις της La Mareta και ο αποκλεισμός της περιοχής

Ο Πέδρο Σάντσεθ διαμένει στη La Mareta, ένα ιστορικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε αρχικά για τον βασιλιά Χουσεΐν της Ιορδανίας, σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Φερνάντο Ιγκέρας και διαμορφώθηκε από τον καλλιτέχνη Σέσαρ Μανρίκε. Το ακίνητο, το οποίο δωρήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 στον βασιλιά Χουάν Κάρλος Α΄ και το 2015 παραχωρήθηκε στον δημόσιο οργανισμό Patrimonio Nacional, διαθέτει ιδιωτική πρόσβαση στη θάλασσα, εκτεταμένους κήπους και εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών που έχουν φιλοξενήσει προσωπικότητες όπως οι Χέλμουτ Κολ, Γκέρχαρντ Σρέντερ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και Βάτσλαβ Χάβελ.

Παράλληλα, για την προσωπική του ξεκούραση επιστρατεύθηκε υπηρεσιακό βαν για τη μεταφορά του από το αεροδρόμιο César Manrique-Lanzarote, ενώ η Λιμενική Αρχή του Λας Πάλμας επέβαλε προσωρινή απαγόρευση ναυσιπλοΐας στα ανοικτά της ακτής του δήμου Τεγκίσε έως τις 24 Αυγούστου, μετατρέποντας τη θαλάσσια περιοχή σε ιδιωτική ζώνη για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Συναγερμός στις ομάδες του WhatsApp

Την ίδια στιγμή που δημοσιεύματα παρουσιάζουν τον Πέδρο Σάντσεθ να κολυμπά στη Λανθαρότε, στο Μαρόκο επικρατεί αναβρασμός. Δεκάδες χιλιάδες χρήστες συντονίζονται σε ομάδες του Facebook (όπως η ομάδα «Ενδιαφερόμενοι για μετανάστευση από το Μαρόκο στην κατεχόμενη Θέουτα» με 23.000 μέλη) και του WhatsApp, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για νέα μαζική απόπειρα διέλευσης των συνόρων στις 15 Αυγούστου.

Έρευνες δημοσιογραφικών οργανισμών και πλατφορμών επαλήθευσης εντόπισαν ομάδες με εκατοντάδες χιλιάδες μέλη, στις οποίες αναλύονται ακόμη και τεχνικές λεπτομέρειες για τη χρήση φουσκωτών σκαφών, καγιάκ και σημείων διέλευσης από το Φνιντέκ.

«Όλοι θα περάσουν από το Φνιντέκ», αναφέρει μέλος μίας από τις συνομιλίες, ενώ άλλος χρήστης προσθέτει:

«Θα τα πούμε εκεί στις 15. Να είστε στην ώρα σας».

Όταν διαχειριστής ομάδας με χιλιάδες μέλη ρωτήθηκε αν προετοιμάζεται οργανωμένη μετακίνηση, η τοποθέτησή του ήταν κατηγορηματική, αναφέροντας:

«Ναι, ή και κάτι περισσότερο από αυτό».

Η δυναμική της διασποράς των μηνυμάτων αποτυπώνεται και στις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων από τα προηγούμενα περιστατικά. Γυναίκα περιέγραψε στο Facebook τον τρόπο με τον οποίο μεταδόθηκε η είδηση στην περιοχή:

«Ο άντρας μου είχε βγει για να προσευχηθεί και είδε κάποιον να τρέχει χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Λίγο αργότερα άκουσα φασαρία, βγήκα έξω και είδα νεαρούς να τρέχουν. Ήξερα ήδη ότι κάποιοι περνούσαν τα σύνορα, αλλά κάθε λίγο εμφανίζονταν άλλοι πέντε ή έξι. Κάποιος τους ρώτησε τι γίνεται και ένας νεαρός απάντησε: “Η Θέουτα είναι ανοιχτή”. Εκείνος το είπε στον επόμενο και έτσι ξεκίνησε το χάος. Τα κινητά τηλέφωνα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της πληροφορίας».

Ειδικοί αναλυτές σημειώνουν ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν το βασικό μέσο συντονισμού, ενώ η κυβερνητική ηγεσία παρακολουθεί τις εξελίξεις από το θέρετρο των Καναρίων Νήσων ενόψει της πρώτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στις 25 Αυγούστου.