Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να έχει διαχειριστεί ουρανοξύστες, ξενοδοχεία και καζίνα, όμως το τελευταίο κατασκευαστικό έργο που μονοπωλεί το ενδιαφέρον του βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από το Οβάλ Γραφείο.

Ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να διέταξε τους εργολάβους να ξηλώσουν τμήματα του νέου ελικοδρομίου στη νότια αυλή του Λευκού Οίκου, επειδή δεν ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνισή του και, κυρίως, από την κλίση του.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Τραμπ επιθυμεί η επιφάνεια προσγείωσης να φαίνεται απολύτως ευθυγραμμισμένη με τον ορίζοντα. Το πρόβλημα είναι ότι η νότια αυλή του Λευκού Οίκου παρουσιάζει φυσική κλίση, με αποτέλεσμα οι εργολάβοι να εξετάζουν όχι μόνο την επανακατασκευή του ελικοδρομίου, αλλά ακόμη και την αλλαγή της διαμόρφωσης του ίδιου του εδάφους.

Η εντολή ήρθε έπειτα από εβδομάδες συνεχών εργασιών. Τα συνεργεία εργάζονταν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί εγκαίρως για την προγραμματισμένη επίσκεψη του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ξήλωσαν και την προεδρική σφραγίδα των 30 μέτρων

Φωτογραφίες που δημοσίευσε η Washington Post δείχνουν ότι τα συνεργεία έχουν ήδη αρχίσει να αποσυναρμολογούν τμήματα της κατασκευής.

Ανάμεσα σε όσα αφαιρέθηκαν βρίσκεται και η τεράστια προεδρική σφραγίδα από γρανίτη, πλάτους περίπου 30 μέτρων, η οποία είχε αρχίσει να σχηματίζεται στο κέντρο του ελικοδρομίου μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα.

Η σφραγίδα δεν αποτελούσε μια απλή τεχνική λεπτομέρεια. Ήταν προσωπική επιλογή του Τραμπ. Όταν πληροφορήθηκε ότι η Sikorsky θα χρηματοδοτούσε την κατασκευή, ζήτησε να προστεθεί στο ελικοδρόμιο μια σκαλισμένη παράσταση με το έμβλημα του Λευκού Οίκου.

Το ελικοδρόμιο πρέπει να είναι επίπεδο, αλλά όχι εντελώς οριζόντιο

Η απαίτηση του Τραμπ να φαίνεται η κατασκευή απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τον ορίζοντα έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς ένα ελικοδρόμιο πρέπει μεν να διαθέτει σχετικά επίπεδη επιφάνεια για λόγους ασφαλείας, αλλά δεν χρειάζεται να είναι απολύτως οριζόντιο.

Οι ομοσπονδιακές συστάσεις προβλέπουν μικρή κλίση, ώστε να απομακρύνονται τα νερά της βροχής. Η νότια αυλή παρουσιάζει σε ορισμένα σημεία αρκετά μεγαλύτερη κλίση, αν και η περιοχή που επιλέχθηκε για το νέο ελικοδρόμιο είναι πιο επίπεδη από άλλα τμήματά της.

Η ειρωνεία είναι ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει ο ίδιος να προστεθεί μια μικρή κλίση στις πλάκες άλλου τμήματος του έργου, ακριβώς για να διευκολύνεται η απορροή των υδάτων.

Έγγραφα και μηνύματα που εξέτασε η Washington Post δείχνουν ότι ο πρόεδρος είχε εμπλακεί σε εξαιρετικά μικρές λεπτομέρειες του σχεδιασμού. Είχε εκφράσει άποψη για το μήκος του δρόμου, το υλικό των πλακών και ακόμη και για το αν το κράσπεδο θα έπρεπε να είναι καμπύλο.

Ένα έργο που έπρεπε να είναι έτοιμο για τον Σι

Η κατασκευή άρχισε τον Ιούνιο, έπειτα από εντολή να ολοκληρωθούν οι εργασίες έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Η επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος απαίτησε επιπλέον προσωπικό, νυχτερινές βάρδιες και συνεχή λειτουργία του εργοταξίου.

Η απαίτηση διατυπώθηκε λίγες ημέρες μετά την πρόσκληση του Τραμπ προς τον Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Για την επίσπευση των ευρύτερων εργασιών στη νότια πλευρά του Λευκού Οίκου εγκρίθηκε πρόσθετο ποσό 875.000 δολαρίων.

Το συνολικό πακέτο των παρεμβάσεων, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες στο ελικοδρόμιο, στη νότια στοά και σε παρακείμενο τμήμα του δρόμου, έχει υπολογιστεί στα 13 εκατομμύρια δολάρια.

Το ίδιο το ελικοδρόμιο εκτιμάται ότι θα κοστίσει από 5 έως 6 εκατομμύρια δολάρια και χρηματοδοτείται από τη Sikorsky, θυγατρική της Lockheed Martin. Η συνεισφορά πραγματοποιήθηκε προς την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ.

Παραμένει άγνωστο πόσο θα αυξηθεί το κόστος λόγω των νέων απαιτήσεων και εάν η Lockheed Martin θα αναλάβει τα επιπλέον έξοδα. Η εταιρεία απέφυγε να απαντήσει εάν της ζητήθηκε να πληρώσει και για την επανακατασκευή.

Το γρασίδι που «ξεριζώνεται» από το Marine One

Πίσω από τις αισθητικές απαιτήσεις υπάρχει και ένα πραγματικό τεχνικό πρόβλημα. Τα νέα προεδρικά ελικόπτερα VH-92A Patriot είναι ισχυρότερα από τα παλαιότερα και τα καυσαέρια τους κατευθύνονται προς το έδαφος, προκαλώντας ζημιές στον χλοοτάπητα.

Όπως είχε περιγράψει ο Τραμπ, το γρασίδι δεν αλλάζει απλώς χρώμα, αλλά ξεριζώνεται κατά την προσγείωση. Η νέα γενιά των ελικοπτέρων ολοκληρώθηκε το 2024, έπειτα από πρόγραμμα που κόστισε στην αμερικανική κυβέρνηση περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ίδιος είχε μάλιστα δηλώσει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία των νέων προεδρικών ελικοπτέρων αισθανόταν «λίγο ένοχη», επειδή, κατά την άποψή του, δεν είχε προειδοποιήσει πόσο ισχυρά ήταν τα νέα αεροσκάφη και πόση ζημιά θα προκαλούσαν στο γρασίδι.

Το ελικοδρόμιο προορίζεται να παρέχει σταθερή επιφάνεια προσγείωσης και να προστατεύει τη νότια αυλή από τη θερμότητα και τα ισχυρά ρεύματα αέρα των ελικοπτέρων.

Μέχρι να ολοκληρωθεί, το Marine One χρησιμοποιεί προσωρινά το Ellipse, το μεγάλο πάρκο που βρίσκεται νότια του Λευκού Οίκου.

Από τα κράσπεδα μέχρι τον βασιλιά Κάρολο

Το ελικοδρόμιο δεν είναι η πρώτη περίπτωση στην οποία ο Τραμπ αντιμετωπίζει μια κατασκευαστική λεπτομέρεια ως ζήτημα προεδρικού κύρους.

Πριν από την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου είχε επίσης ζητήσει να επισπευστούν παρεμβάσεις στη δυτική πτέρυγα, μεταξύ των οποίων η επίστρωση ενός διαδρόμου προς το Οβάλ Γραφείο. Αργότερα καυχήθηκε ότι ο βρετανός μονάρχης εντυπωσιάστηκε από τη λιθοδομή, σημειώνοντας ότι έχει δει «αρκετά ωραίες πέτρινες κατασκευές».

Η προσοχή του σε τέτοιες λεπτομέρειες συνδέεται με την επαγγελματική του διαδρομή στον χώρο των ακινήτων. Στη δεύτερη θητεία του, όμως, η επιθυμία του να αφήσει το προσωπικό του αισθητικό αποτύπωμα στον Λευκό Οίκο έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις.

Χρυσός, μάρμαρο και ένας Λευκός Οίκος που θυμίζει Μαρ-α-Λάγκο

Από την επιστροφή του στην προεδρία, ο Τραμπ έχει γεμίσει το Οβάλ Γραφείο με χρυσές λεπτομέρειες, αγαλματίδια και πορτρέτα ιστορικών προσωπικοτήτων. Παράλληλα, αντικατέστησε το γρασίδι του Κήπου των Ρόδων με λευκή πέτρα και τραπέζια με ομπρέλες, δημιουργώντας έναν χώρο που έχει συγκριθεί με την αυλή του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Ο ίδιος είχε δικαιολογήσει την πλακόστρωση λέγοντας ότι οι γυναίκες με ψηλά τακούνια βυθίζονταν στο χώμα.

Παράλληλα, προχωρά το σχέδιο για μια αίθουσα χορού περίπου 8.360 τετραγωνικών μέτρων, την οποία έχει χαρακτηρίσει ως τη σπουδαιότερη του είδους της που θα κατασκευαστεί ποτέ. Το έργο εκτιμάται πλέον στα 400 εκατομμύρια δολάρια και έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της κατεδάφισης της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

Στα σχέδιά του περιλαμβάνεται ακόμη μια επιχρυσωμένη αψίδα ύψους περίπου 76 μέτρων στην Ουάσινγκτον. Έκθεση της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων προειδοποίησε ότι το μνημείο θα μπορούσε να επηρεάσει την ιστορική και οπτική συνοχή δεκάδων τοποθεσιών γύρω από το Μνημείο του Λίνκολν και το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση να ξηλωθεί ένα σχεδόν ολοκληρωμένο ελικοδρόμιο επειδή δεν φαινόταν αρκετά ίσιο στον ορίζοντα δεν μοιάζει με μεμονωμένο ξέσπασμα.

Αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαρκή προσπάθεια του Τραμπ να μετατρέψει τον Λευκό Οίκο και την αμερικανική πρωτεύουσα σε μια εκδοχή περισσότερο σύμφωνη με το προσωπικό του γούστο: περισσότερο γρανίτη, περισσότερο χρυσό και, κυρίως, καμία κλίση που να χαλάει τη θέα.