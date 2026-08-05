Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο του Λονδίνου, όταν τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή του Κόβεντ Γκάρντεν.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, οι αρχές ειδοποιήθηκαν στις 12:27 τοπική ώρα για περιστατικό μαχαιρώματος στην οδό Endell Street. Στο σημείο εντοπίστηκαν τέσσερις άνδρες, οι οποίοι έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μιας 47χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται για κατοχή επιθετικού όπλου και επίθεση. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.