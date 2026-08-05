Σε τραγωδία κατέληξε ποδοσφαιρικός αγώνας στην Ταϊλάνδη, όταν κεραυνός έπεσε στη μέση του γηπέδου εν μέσω καταιγίδας, σκοτώνοντας έναν παίκτη και τραυματίζοντας άλλους 12 ανθρώπους.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του περιφερειακού τουρνουά Golok Cup, στο στάδιο Santiphap, στην επαρχία Narathiwat.

Στο τουρνουά συμμετείχαν τοπικές και μικτές ερασιτεχνικές ομάδες από την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία.

Η στιγμή της τραγωδίας

Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν δύο ομάδες να αγωνίζονται υπό βροχή, όταν ξαφνικά μια εκτυφλωτική λάμψη φωτίζει τον αγωνιστικό χώρο.

Ο κεραυνός έπεσε στη μέση του γηπέδου, προκαλώντας πανικό σε παίκτες και θεατές.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, φαίνονται ποδοσφαιριστές και παρευρισκόμενοι να τρέχουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ συμπαίκτες του 24χρονου προσπαθούν απεγνωσμένα να τον επαναφέρουν.

🇹🇭 Horrifying moment from Thailand when a freak lightning strike kills a football player and injures 12 others during a match pic.twitter.com/lAwYJxhtUo — Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026

Νεκρός ο 24χρονος Safwan Awae

Το θύμα είναι ο Safwan Awae, 24 ετών, ο οποίος χτυπήθηκε από την καταστροφική δύναμη του κεραυνού.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο Safwan αγωνιζόταν τόσο ως εξτρέμ όσο και ως επιθετικός.

Πρόσφατα είχε εκπληρώσει μια φιλοδοξία ζωής, υπογράφοντας στην ημιεπαγγελματική ομάδα FC Yala.

Το συλλυπητήριο μήνυμα της FC Yala

Η FC Yala, η οποία αγωνίζεται στην Thai League 3 Southern Region, δημοσίευσε συλλυπητήριο μήνυμα στη σελίδα της στο Facebook για τον θάνατο του 24χρονου ποδοσφαιριστή.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική αθλητική κοινότητα, καθώς ο νεαρός παίκτης είχε μόλις ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του πορεία.

Περίοδος βροχών στη Νοτιοανατολική Ασία

Η τραγωδία σημειώθηκε ενώ η Νοτιοανατολική Ασία βρίσκεται στο απόγειο της περιόδου των βροχών.

Η περίοδος αυτή διαρκεί συνήθως από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο και συνοδεύεται από συχνές καταιγίδες, έντονα καιρικά φαινόμενα και ξαφνικές πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Το δυστύχημα στην επαρχία Narathiwat αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν αθλητικές δραστηριότητες συνεχίζονται υπό συνθήκες καταιγίδας.