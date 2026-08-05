Την ώρα που η Ευρώπη δοκιμάζεται από ακραίους καύσωνες και θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, στην άλλη πλευρά του πλανήτη εξελίσσεται ένα τελείως διαφορετικό καιρικό φαινόμενο. Ένα βίαιο κύμα ψύχους με προέλευση την Ανταρκτική σαρώνει τη Νέα Ζηλανδία, προκαλώντας πρωτοφανή πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια, πολικές συνθήκες και σοβαρά προβλήματα στις καθημερινές μετακινήσεις.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της κακοκαιρίας είναι η εμφάνιση χιονιού ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον, οι κάτοικοι είδαν χιονόνερο και νιφάδες να φτάνουν μέχρι το επίπεδο της θάλασσας, ένα φαινόμενο που είχε να συμβεί εδώ και 15 χρόνια.

Snow in Wellington New Zealand! First time since 2011. pic.twitter.com/o2Yc1B6YQC — Jerry K (@jerryin3d) August 4, 2026

Η σπάνια αυτή εικόνα προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού, με τους εργαζόμενους να βγαίνουν από τα γραφεία τους για να παρακολουθήσουν το θέαμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζονται από φωτογραφίες.

Antarctic Polar Blast Brings Rare Sea-Level Snow to New Zealand | Asia One News



A powerful Antarctic polar blast has swept across parts of New Zealand's South Island, bringing rare snowfall to sea level and freezing temperatures that forced road closures and disrupted… pic.twitter.com/vGOvoHw6TF — ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) August 4, 2026

Στο Νότιο Νησί, ο υδράργυρος έκανε βουτιά έως και τους -9 βαθμούς Κελσίου. Στο Ντούνεντιν, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ πολλοί κάτοικοι μετέτρεψαν τους δρόμους σε πίστες για σκι και snowboard. Μάλιστα, ένας λάτρης των χειμερινών σπορ κατέβηκε με σκι την περίφημη Baldwin Street, η οποία κατέχει το ρεκόρ Γκίνες ως ο πιο απότομος δρόμος στον κόσμο.



Πίσω όμως από τις εντυπωσιακές εικόνες, η κατάσταση στις υποδομές παραμένει έκρυθμη. Η αστυνομία επενέβη σε δεκάδες ατυχήματα λόγω του παγετού στους αυτοκινητόδρομους, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα, στο αεροδρόμιο του Κράιστσερτς παρατηρήθηκαν ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.



Δείτε το βίντεο:

Η μεγαλύτερη ανησυχία εστιάζεται πλέον στην επάρκεια της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου, Transpower, ανακοίνωσε ότι η κατανάλωση ρεύματος χτύπησε ιστορικό ρεκόρ κατά την πρωινή αιχμή, προειδοποιώντας ανοιχτά για πιθανό έλλειμμα ισχύος και κίνδυνο διακοπών.



Η μετεωρολογική υπηρεσία MetService εκτιμά ότι οι πολικές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν, καθιστώντας τις επόμενες ώρες τις πιο ψυχρές της χρονιάς.