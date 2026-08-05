Την ανησυχία του για την αύξηση των εκτελέσεων στο Ιράν εξέφρασε ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 56 ανθρώπους που έχουν εκτελεστεί από τον Μάρτιο για κατηγορίες σχετικές με την «εθνική ασφάλεια». Μεταξύ αυτών, 27 υποθέσεις συνδέονται με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στις αρχές του έτους.

Ο Φόλκερ Τουρκ πρόσθεσε σε ανακοίνωση ότι υπάρχει αύξηση στις εκτελέσεις και τις θανατικές καταδίκες από τον Μάρτιο και κάλεσε τις Αρχές να σταματήσουν όλες τις εκτελέσεις και να κινηθούν προς την κατάργηση της θανατικής ποινής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.