Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει δεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και αφού έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών από το παλαιστινιακό έδαφος δεν θα πραγματοποιηθεί παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στη διάρκεια της νύχτας μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ «θεωρούσε ότι μπορούσε να επιτύχει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Εξετάζουμε αυτή τη δυνατότητα. Μας έστειλαν ένα σχέδιο, το οποίο δεν έχουμε δεχτεί: δεν είναι το δικό μας σχέδιο. Τους διαβιβάσαμε τα σχόλιά μας».

Ο Νετανιάχου συνάντησε προχθές, Δευτέρα, το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, που έχει αναλάβει να θέσει σε εφαρμογή τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα και έλαβε εγγυήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο ισραηλινός στρατός δεν θα πρέπει να εγκαταλείψει τις θέσεις που κατέχει σήμερα στη λωρίδα της Γάζας, το 60% του εδάφους της οποίας ελέγχει, παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος.

Η Χαμάς είπε από την πλευρά της την Παρασκευή ότι αποδέχεται μια συμφωνία, που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και προβλέπει κυρίως, σύμφωνα με την εκδοχή της που δημοσιοποιήθηκε τότε από το «Συμβούλιο Ειρήνης», το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων των δύο μερών στη Γάζα και τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος σε συνδυασμό με μια σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος διεκδικεί μια νέα θητεία στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, δέχεται πιέσεις από τους ακροδεξιούς συμμάχους του στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού, οι οποίοι κατήγγειλαν αυτή τη συμφωνία και ζητούν να διεξαχθεί ψηφοφορία στους κόλπους της κυβέρνησης για να την απορρίψουν.