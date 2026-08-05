Αντίδραση στην απόφαση της Βραζιλίας να ζητήσει την αποχώρηση του Αργεντινού πρεσβευτή από το έδαφός της εξέφρασε η κυβέρνηση της Αργεντινής, η οποία έκανε λόγο για «μονομερή κίνηση» και υποστήριξε ότι το Μπουένος Άιρες λυπάται για την επιλογή της Μπραζίλιας να απομονώνεται από την υπόλοιπη περιοχή για ιδεολογικούς λόγους.

Η κλιμάκωση σημειώθηκε δύο ημέρες μετά τις νέες βαριές εκφράσεις του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, που αφορούσαν τον αρχηγό του βραζιλιάνικού κράτους, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας του, ο Χαβιέρ Μιλέι τον χαρακτήρισε «κλέφτη» και «διεφθαρμένο». Υποτροπίασε στην ουσία, έπειτα από παρόμοιες δηλώσεις που αποτέλεσαν έναυσμα της διπλωματικής κρίσης τις τελευταίες εβδομάδες.

Ήδη στα τέλη Ιουλίου, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης του υποψηφίου της βραζιλιάνικης δεξιάς γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου, φίλου του, ο Χαβιέρ Μιλέι χαρακτήρισε «κρατούμενο» και «κλέφτη» τον κεντροαριστερό ομόλογό του.

Ο Λούλα είχε περάσει 580 ημέρες στη φυλακή την περίοδο 2018-2019, έπειτα από καταδίκη του για «διαφθορά», στο πλαίσιο πολύκροτου σκανδάλου. Ωστόσο, στη συνέχεια, η καταδίκη του ακυρώθηκε εξαιτίας διαδικαστικών σκανδάλων και διότι θεωρήθηκε μεροληπτική σε βάρος του.

Μετά τις αρχικές δηλώσεις του Χαβιέρ Μιλέι, πριν από δέκα ημέρες, η Μπραζίλια ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Μπουένος Άιρες για διαβουλεύσεις και κάλεσε τον πρεσβευτή της Αργεντινής για να του επιδοθεί διαμαρτυρία, για του εκφραστεί η «αποδοκιμασία» της.

Η άλλη πλευρά προσπάθησε να υποβαθμίσει το συμβάν. Έκρινε ότι οι διαφωνίες ανάμεσα στους δυο ηγέτες -η σχέση των οποίων χαρακτηρίζεται εξαρχής από ψυχρότητα- έχει αποκλειστικά «ιδεολογική και πολιτική διάσταση».

Ο επικεφαλής της αργεντίνικης διπλωματίας Πάμπλο Κίρνο υπερθεμάτισε, τονίζοντας πως από την οπτική γωνία της χώρας του «δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα» να «διακόψουμε τις διπλωματικές σχέσεις».

«Ουδέποτε αντιδράσαμε σε οποιαδήποτε πολιτική διένεξη με θεσμικό μέτρο», εξήγησε χθες και «αυτό είναι το κριτήριο που συνεχίζει το Μπουένος Άιρες να υποστηρίζει σήμερα». Αλλά η υποβάθμιση του επιπέδου διπλωματικής αντιπροσώπευσης σηματοδοτεί άλλο επίπεδο στην ένταση.

Η διπλωματική κρίση χωρίς προηγούμενο έχει στο φόντο εκλογικές διαδικασίες στις δυο χώρες.

Ο Λούλα, που επέστρεψε στην εξουσία το 2023, άρχισε την Κυριακή, στα 80 του χρόνια, εκστρατεία για τέταρτη και τελευταία θητεία στην προεδρία, που θα διεκδικήσει στην αναμέτρηση του Οκτωβρίου στη Βραζιλία, διαβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε «πλήρη φόρμα».

Στην Αργεντινή ο Χαβιέρ Μιλέι, πρόεδρος από τον Δεκέμβριο του 2023, αναφέρεται πλέον ολοένα πιο ανοικτά στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει την επανεκλογή του τον Οκτώβριο του 2027.

«Το κάνω επειδή είμαι σταυροφόρος των ιδεών της ελευθερίας», είπε την Κυριακή ο πρόεδρος της Αργεντινής, αναφερόμενος στις σφοδρές φραστικές επιθέσεις του εναντίον κυβερνήσεων της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς στη Λατινική Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο -με πιο αξιοσημείωτη αυτή εναντίον του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.