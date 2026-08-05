Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρέθηκαν 27 πρώην μέλη και ανώτερα στελέχη της οργάνωσης ανταρτών FARC στην Κολομβία, καθώς ειδικό δικαστήριο τους άσκησε διώξεις για εγκλήματα πολέμου και σεξουαλική βία που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα. Οι κατηγορίες αφορούν πράξεις που σημειώθηκαν σε μια σύγκρουση η οποία διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες και οδήγησε σε συμφωνία ειρήνης.

Το δικαστήριο, η «ειδική δικαιοδοσία για την ειρήνη» (Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), γέννημα της ιστορικής συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στο κράτος και το κίνημα ανταρτών το 2016, ανακοίνωσε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος των «κυριότερων υπεύθυνων» στις τάξεις των πλέον διαλυμένων FARC για «βομβιστικές ενέργειες, δολοφονίες, σφαγές, ανθρωποκτονίες, εξαφανίσεις, βιασμούς, σεξουαλική βία, εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς και άλλα αδικήματα».

Το JEP είναι αρμόδιο για να δικάζει τα πιο σοβαρά εγκλήματα στο πλαίσιο του εμφυλίου και κατά κανόνα επιβάλλει ποινές εναλλακτικές στη φυλάκιση σε όσους παραδέχονται πως διέπραξαν εγκλήματα και προσφέρουν επανορθώσεις στα θύματα.

Ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν διώξεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι τέσσερις άλλοτε ηγέτες των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), συμπεριλαμβανομένου του Ροδρίγο Λοντόνιο, ή Τιμοσένκο, που είχε συνυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης με τον πρόεδρο την εποχή, τον Χουάν Μανουέλ Σάντος.

Αυτός ο τελευταίος είχε τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης, οι αντάρτες τέθηκαν στη διάθεση του μεταβατικού οργάνου δικαιοσύνης.

Την περασμένη χρονιά, απαγγέλθηκαν οι πρώτες καταδίκες σε βάρος πρώην ανταρτών στο πλαίσιο έρευνας για μαζικές απαγωγές. Τους επιβλήθηκαν περιορισμός της δυνατότητας μετακίνησής τους και προσφορά κοινωφελούς έργου. Η εφαρμογή τους αρχίζει τους επόμενους μήνες.

Στη νέα υπόθεση, «οι κατηγορούμενοι ευθύνονται για βαριά εγκλήματα», τόνισε η δικάστρια Χουλιέτα Λεμέτρ, που αναφέρθηκε σε ωμότητες σε βάρος αμάχων κι εκτίμησε ότι κάποιοι στις τάξεις των ανταρτών διέπρατταν «συστηματικά» εγκλήματα σεξουαλικής βίας.

Ο θεσμός αυτός έχει επικριθεί από μέρος τουλάχιστον της πολιτικής σκηνής της Κολομβίας, που εκτιμά ότι οι ποινές που επέβαλε σε πρώην αντάρτες ήταν υπερβολικά επιεικείς, ενώ απορρίπτουν τις διώξεις για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από παραστρατιωτικές οργανώσεις οι οποίες συνεργάζονταν μυστικά με το κράτος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο εκλεγμένος πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που κέρδισε οριακά υποψήφιο συμμαχίας της αριστεράς κι αναμένεται να αναλάβει την εξουσία μεθαύριο Παρασκευή, υποσχέθηκε να διαλύσει το JEP, που χαρακτήρισε «δικαστήριο εκδίκησης» το οποίο επιβάλλει «ασύμμετρες» ποινές.