Τραγωδία σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όπου ένα τρίχρονο κοριτσάκι υπέστη ασφυξία και πέθανε, όταν εγκλωβίστηκε το κεφάλι του σε παιχνίδι κουζίνας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, το παιδί φέρεται να προσπαθούσε να ανασύρει παιχνίδια που είχαν πέσει στο εσωτερικό της κατασκευής, με το δυστύχημα να σημειώνεται σε σπίτι μπέιμπι σίτερ στη Φλόριντα.

Η αστυνομία του Μπόιντον Μπιτς ανακοίνωσε ότι οι Αρχές κλήθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της 23ης Ιουλίου 2026 στην κοινότητα Meadows of Boynton Beach, έπειτα από αναφορά για παιδί που δεν είχε τις αισθήσεις του και δεν ανέπνεε. Όταν έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί, ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, πριν το παιδί διακομιστεί από πυροσβέστες σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τη μάχη των γιατρών, το τρίχρονο κατέληξε τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 27 Ιουλίου 2026, όπως επιβεβαίωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Μπόιντον Μπιτς. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ, καθώς όλα δείχνουν ότι η μοιραία παγίδευση συνέβη την ώρα του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με τη Sun, το παιδί και ένα αδελφάκι του φιλοξενούνταν στο σπίτι της μπέιμπι σίτερ όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Η μπέιμπι σίτερ φέρεται να είχε φύγει, αφήνοντας τα παιδιά υπό την επίβλεψη του συζύγου της. Εκείνος, σύμφωνα με την αστυνομία, βρισκόταν στον επάνω όροφο και κατέβαινε ανά διαστήματα για να τα ελέγχει και να τους δίνει φαγητό.

Σε έναν από αυτούς τους ελέγχους εντόπισε το τρίχρονο με το κεφάλι εγκλωβισμένο στην παιδική κουζίνα. Το απεγκλώβισε και προσπάθησε να το επαναφέρει, όμως ήταν ήδη αργά.



Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun.