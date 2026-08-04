Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για έγκλημα πολέμου, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει drone να καταδιώκει και να πυροβολεί εναντίον ενός πλανόδιου πωλητή στη Χερσώνα, στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα και καταγράφηκε από το υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Στο βίντεο φαίνεται ένα drone να ακολουθεί έναν άνδρα γύρω από το φορτηγάκι με το οποίο πουλούσε τα εμπορεύματά του, πριν σημειωθεί έκρηξη. Ο άνδρας προσπαθεί να καλυφθεί πίσω από το όχημα, όμως το drone φαίνεται να ρίχνει τελικά «στο ψαχνό».



Ανάρτηση των Ουκρανών αναφέρει ότι ο 52χρονος πωλητής δολοφονήθηκε, όμως άλλες πληροφορίες μιλούν για τραυματισμό του πωλητή.



Το Reuters επιβεβαίωσε την τοποθεσία με βάση τα κτίρια και τη χάραξη των δρόμων, τα οποία αντιστοιχούσαν σε δορυφορικές εικόνες και αρχειακό υλικό. Η ακριβής ημερομηνία δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί ανεξάρτητα, ωστόσο η ουκρανική αστυνομία και ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα υποστήριξαν ότι η επίθεση συνέβη σήμερα.



Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Σιμπίχα έκανε λόγο για «βάρβαρο ρωσικό έγκλημα πολέμου» και υποστήριξε ότι η επίθεση εντάσσεται σε εσκεμμένη εκστρατεία εκφοβισμού αμάχων. Πρόσθεσε ότι ο χειριστής του drone «ήξερε πως στόχευε πολίτη» και ζήτησε διεθνή καταδίκη, καθώς και ισχυρό πακέτο άμυνας και αποτροπής για την Ουκρανία.



Από την πλευρά του, ο Ουκρανός επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ντμίτρο Λούμπινετς χαρακτήρισε το θύμα «άοπλο πλανόδιο πωλητή» και κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι «κυνηγά αμάχους». Το νέο αυτό περιστατικό εντείνει τη διεθνή ανησυχία για τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους στην εμπόλεμη ζώνη.



Δείτε το βίντεο με το drone να κυνηγά τον πωλητή στη Χερσώνα -Προσοχή, σκληρές εικόνες: