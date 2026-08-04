Μια εικόνα που αποτυπώνει το ανθρώπινο δράμα πίσω από τη νέα μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα κάνει τον γύρο του κόσμου. Ένα 12χρονο αγόρι από το Μαρόκο, μόνο του και σε κατάσταση απόγνωσης, καταγράφηκε να κλαίει και να εκλιπαρεί να μην επιστραφεί στη χώρα του.

Στο βίντεο, ο ανήλικος εμφανίζεται να οδηγείται από Ισπανό στρατιώτη προς τα σύνορα με το Μαρόκο, επαναλαμβάνοντας μέσα στα δάκρυά του τη φράση «Όχι, Μαρόκο, όχι». Το παιδί είχε φτάσει στη Θέουτα χωρίς να συνοδεύεται από γονέα ή άλλο ενήλικο συγγενή.

Η παρέμβαση κατοίκων και δημοσιογράφων

Η πορεία προς τη συνοριακή διάβαση συνεχίστηκε μέχρι που κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να φωνάζουν ότι πρόκειται για παιδί. Γυναίκες που βρίσκονταν στο σημείο βοήθησαν στη μετάφραση και κατέστησαν σαφές ότι ο 12χρονος ήταν μόνος και δεν γνώριζε πού βρίσκονταν οι γονείς του.

Δημοσιογράφοι που παρακολουθούσαν το περιστατικό παρενέβησαν επίσης, επισημαίνοντας ότι, ως ασυνόδευτος ανήλικος, έπρεπε να τεθεί υπό την προστασία των ισπανικών αρχών και όχι να επιστραφεί με συνοπτική διαδικασία. Το Associated Press αναφέρει ότι η επαναπροώθηση σταμάτησε λίγα μόλις μέτρα πριν από τα σύνορα, έπειτα από τις αντιδράσεις των παρευρισκομένων και την παρουσία των μέσων ενημέρωσης.

Τελικά, αντισυνταγματάρχης που είχε την ευθύνη της στρατιωτικής μονάδας διέκοψε τη διαδικασία, αναγνωρίζοντας ότι ο στρατιώτης που συνόδευε το παιδί είχε κάνει λάθος. Ο 12χρονος παραδόθηκε αρχικά σε στέλεχος της Guardia Civil και στη συνέχεια στον Ερυθρό Σταυρό. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ασφαλή χώρο στο εσωτερικό της Θέουτα.

Εκατοντάδες παιδιά σε υπερπλήρεις δομές

Το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση RTVE, οι υπηρεσίες της Θέουτα είχαν αναλάβει τη φροντίδα τουλάχιστον 862 ανήλικων μεταναστών, ενώ οι τοπικές αρχές εκτιμούσαν ότι ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 1.000, καθώς παιδιά εξακολουθούσαν να περιφέρονται στους δρόμους ή να κρύβονται σε παραλίες και πρόχειρους καταυλισμούς.

Οι υπάρχουσες δομές είχαν σχεδιαστεί για μόλις 29 ασυνόδευτους ανηλίκους, με αποτέλεσμα η πληρότητα να έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη των παιδιών, ενώ οργανώσεις προστασίας ανηλίκων ζήτησαν την άμεση μεταφορά τους σε ασφαλείς χώρους και την παροχή ψυχολογικής βοήθειας.

Πολλά από τα παιδιά αναζητούν ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους στο Μαρόκο και να τους πουν ότι είναι ζωντανά. Την ίδια ώρα, γονείς στην άλλη πλευρά των συνόρων αναζητούν απεγνωσμένα τα παιδιά τους, χωρίς να γνωρίζουν εάν κατάφεραν να φτάσουν στη Θέουτα ή χάθηκαν κατά την επικίνδυνη διαδρομή.

Οι περισσότεροι ενήλικοι Μαροκινοί που πέρασαν στη Θέουτα επέστρεψαν οικειοθελώς ή επαναπροωθήθηκαν, όμως η ισπανική νομοθεσία προβλέπει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρέπει να προστατεύονται και να τίθενται υπό τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών