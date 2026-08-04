Από την απόγνωση στη… δικαίωση πέρασε μέσα σε λίγες ώρες μια γυναίκα στην Ιταλία, η οποία πέταξε κατά λάθος στα σκουπίδια το δελτίο του Λότο που της χάριζε έπαθλο ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των εργαζομένων στην καθαριότητα, το πολύτιμο χαρτάκι εντοπίστηκε πριν χαθεί οριστικά.

Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα επισκέφθηκε το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της για να ελέγξει το δελτίο μετά την κλήρωση. Το μηχάνημα εμφάνισε την ένδειξη «μη πληρωτέο», καθώς τα συγκεκριμένα καταστήματα δεν μπορούν να εξοφλήσουν τόσο μεγάλα ποσά. Εκείνη θεώρησε ότι είχε χάσει για ακόμη μία φορά, άφησε το δελτίο στο κατάστημα και επέστρεψε σπίτι της.

Λίγη ώρα αργότερα, όμως, ένα μέλος της οικογένειάς της συνειδητοποίησε ότι οι αριθμοί που έπαιζε είχαν κληρωθεί. Όταν επέστρεψαν εσπευσμένα στο κατάστημα, ήταν ήδη αργά: το δελτίο είχε καταλήξει στον κάδο και το απορριμματοφόρο είχε περάσει.

Ακολούθησε πραγματική επιχείρηση εντοπισμού. Οι υπάλληλοι της καθαριότητας κατάφεραν να σταματήσουν εγκαίρως το απορριμματοφόρο και, λόγω των συνθηκών ασφαλείας, το οδήγησαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου ξεκίνησε μια εξαντλητική έρευνα μέσα σε τόνους απορριμμάτων.

Όπως αποκάλυψε ο διευθυντής της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων SANB, Ρομπέρτο Νίκολα Τοσκάνο, οι εργαζόμενοι χρειάστηκαν μία ολόκληρη ημέρα για να ελέγξουν δεκάδες δελτία που είχαν καταλήξει στα σκουπίδια. Τελικά, το τυχερό δελτίο βρέθηκε «σαν από θαύμα», άθικτο και σε άριστη κατάσταση.

Η συγκίνηση της γυναίκας ήταν τεράστια όταν πληροφορήθηκε ότι το δελτίο είχε σωθεί. «Ξέσπασε σε κλάματα. Θα την αγκάλιαζα, αλλά μιλούσαμε στο τηλέφωνο», δήλωσε ο Τοσκάνο.