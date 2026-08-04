Ο διεθνής όμιλος εταιρειών De Beers που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία, εμπορία και πώληση διαμαντιών, υποτίμησε την απειλή από τα διαμάντια που καλλιεργούνται στο εργαστήριο, τα οποία έχουν ανατρέψει την αγορά των φυσικών λίθων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Anglo American Ντάνκαν Γουάνμπλαντ.



Η μητρική εταιρεία προσπαθεί παράλληλα να πουλήσει τον ιστορικό οίκο διαμαντιών, ενώ έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις απομειώσεις αξίας του μέσα στα τελευταία τρία χρόνια. «Αναδρομικά, πιθανότατα θα θέλαμε να είχαμε γίνει λίγο πιο επιθετικοί στα μηνύματα που λαμβάναμε» από τον ανταγωνισμό των εργαστηριακών λίθων, είπε ο Γουάνμπλαντ στους Financial Times.



«Συνήθως οι αγορές διαμαντιών, όταν περνούν πτώση, ανακάμπτουν πολύ γρήγορα… Και νομίζω ότι υπήρχε η πλήρης προσδοκία πως αυτό θα συνέβαινε και εδώ», πρόσθεσε. «Το να κοιτάς στον καθρέφτη του αυτοκινήτου είναι πολύ πιο τέλεια επιστήμη από το να το κάνεις στην πραγματική ζωή».

Ο όμιλος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα νέα πτώση στις τιμές των ακατέργαστων διαμαντιών για το πρώτο εξάμηνο του έτους, με μείωση 32% στα 105 δολάρια ανά καράτι, χαμηλότερα ακόμη και από το πρώτο μισό του 2020, όταν η πανδημία είχε χτυπήσει την αγορά.



Η De Beers κατέγραψε και πάλι ζημιά 113 εκατ. δολαρίων, την ώρα που τα συνολικά υποκείμενα κέρδη της Anglo αυξήθηκαν κατά ένα τρίτο, στα 4 δισ. δολάρια, χάρη στις υψηλότερες τιμές του χαλκού.

Η πίεση της αγοράς

Οι απώλειες στο τμήμα διαμαντιών έρχονται σε συνθήκες σφοδρού ανταγωνισμού και αυξανόμενου ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τα lab grown gems, που κοστίζουν πολύ λιγότερο στην παραγωγή και στην αγορά.



Η ταχεία διείσδυσή τους οδήγησε ήδη σε κλεισίματα και παύσεις ορυχείων, μεταξύ των οποίων και η ανακοίνωση της De Beers τον περασμένο μήνα ότι παγώνει την παραγωγή στο ορυχείο Venetia στη Νότια Αφρική.

Ο επικεφαλής της Anglo American Ντάνκαν Γουάνμπλαντ

Ο Γουάνμπλαντ είπε ότι είναι «αλήθεια» πως ο κλάδος των φυσικών διαμαντιών υποτίμησε τον αντίκτυπο των εργαστηριακών λίθων. Πρόσθεσε ότι περίπου το ένα πέμπτο της σημερινής προσφοράς φυσικών διαμαντιών είναι «καθ’ οδόν προς έξοδο μέσα στους επόμενους 12 μήνες περίπου» και ότι «όχι πολλές» μονάδες θα ξαναλειτουργήσουν. Η De Beers έκλεισε μόνο φέτος τη δική της μονάδα εργαστηριακών λίθων, τη Lightbox.

Η πώληση της De Beers

Η Anglo είπε την Πέμπτη ότι η πώληση της De Beers «προχωρά», αλλά ακόμη δεν έχει επιλέξει προτιμητέο αγοραστή. Παρ’ όλα αυτά, κοινοπραξία με επικεφαλής τον πρώην CEO της De Beers, Γκάρεθ Πένι, θεωρείται εδώ και καιρό φαβορί και, σύμφωνα με δύο πηγές, έχει συζητήσει συμφωνία περίπου 1 δισ. δολαρίων. Ο Γουάνμπλαντ δεν θέλησε να σχολιάσει την τιμή πώλησης, λέγοντας μόνο ότι η Anglo «δεν είναι αποκλειστική με κανέναν αυτή τη στιγμή».



Δύο ακόμη κοινοπραξίες, μία υπό τον Νιρ Λίβνατ της Diacore Group και μία υπό τον Μάικλ Ο’Κιφ της Burgundy Diamond Mines, συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.







