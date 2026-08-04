Η Αυστρία κατέγραψε σήμερα απόλυτο ρεκόρ ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 40,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με μέτρηση στον σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία GeoSphere Austria.



Η νέα κορυφή ξεπέρασε το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ των 40,5 βαθμών Κελσίου, που είχε σημειωθεί στις 8 Αυγούστου 2013 στον σταθμό του Μπαντ Ντόιτς Άλτενμπουργκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Το νέο ρεκόρ έρχεται εν μέσω έντονου καύσωνα που δοκιμάζει τη χώρα και ανεβάζει ξανά ψηλά τον πήχη των ακραίων θερμοκρασιών στην Ευρώπη.



Η Αυστρία βγαίνει από έναν εξαιρετικά ζεστό και ξηρό μήνα Ιούλιο, με ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, γενικευμένη ξηρασία και έλλειμμα βροχοπτώσεων που φθάνει το 90% σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την GeoSphere Austria.

Τα βερίκοκα άρχισαν να ωριμάζουν σχεδόν 20 ημέρες νωρίτερα από τον μέσο όρο που είχε παρατηρηθεί κατά την περίοδο 1961-1991, δείχνοντας την επίδραση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον κύκλο της βλάστησης.



“Αυτές οι καιρικές συνθήκες είναι καταστροφή“, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νασίρ Ντις, ένας 60χρονος εστιάτορας στη Βιέννη. “Κανείς δεν θέλει να καθίσει στο τραπέζι. Θέλει μόνο να μαζευτεί στο σπίτι του”.



Η Αυστρία βίωσε επίσης φέτος το καλοκαίρι το μεγαλύτερο κύμα ζέστης που είχε παρατηρηθεί ποτέ για Ιούνιο μήνα, με τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών να ξεπερνούν τα προηγούμενα κατά 1,4°C κατά μέσο όρο.



Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.