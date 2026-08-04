Με τον πλέον τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι πολυήμερες έρευνες για τον εντοπισμό του Λουίτζι Καβαλάρι, συζύγου της Ιταλίδας υπουργού Οικογένειας, Γεννήσεων και Ίσων Ευκαιριών Εουτζένια Ροτσέλα.

Η σορός του 84χρονου εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης, 4 Αυγούστου, στα νερά της λίμνης Βίκο, στην επαρχία του Βιτέρμπο, περισσότερο από έναν μήνα μετά την εξαφάνισή του.

Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il cadavere è stato individuato la mattina di martedì 4 agosto.



La notizia su La… pic.twitter.com/G4yHwkmENA — La Stampa (@LaStampa) August 4, 2026

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, το άψυχο σώμα του ανασύρθηκε από δύτες της αστυνομίας και βρισκόταν περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο όπου είχε χαθεί, καθώς και περίπου 20 μέτρα από την ακτή.

Ο Καβαλάρι αγνοούνταν από το απόγευμα της 27ης Ιουνίου, όταν είχε πάει για βαρκάδα στη λίμνη μαζί με τη σύζυγό του. Κάποια στιγμή βούτηξε στο νερό, αλλά δεν κατάφερε να επιστρέψει στο σκάφος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίστηκε για λίγο στην επιφάνεια και είπε ότι δεν αισθανόταν καλά. Το σκάφος, ωστόσο, δεν ήταν αγκυροβολημένο και είχε ήδη απομακρυνθεί από το σημείο όπου βρισκόταν.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, στην οποία συμμετείχαν δύτες, πυροσβέστες, αστυνομικοί, καραμπινιέροι και άλλες υπηρεσίες, με τη χρήση υποβρύχιων ρομπότ, σόναρ και ειδικού εξοπλισμού.

Η Εισαγγελία του Βιτέρμπο αναμένεται να διατάξει νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Η Εουτζένια Ροτσέλα ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στις έρευνες, σημειώνοντας ότι το τέλος της βασανιστικής αναμονής δεν μειώνει τον πόνο της απώλειας, προσφέρει όμως στην οικογένεια τη δυνατότητα να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της Λουίτζι.