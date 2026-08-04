Οι υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία, μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, κατά τη διάρκεια έκτακτης τηλεδιάσκεψης με αντικείμενο τις εξελίξεις στον ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Στα συμπεράσματα της συνεδρίασης, η οποία διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι «η ΕΕ είναι ενωμένη και έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα από την παράτυπη μετανάστευση».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα κράτη-μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες της ζώνης Σένγκεν εξέφρασαν την αμέριστη αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία, επαινώντας την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των ισπανικών αρχών. Την ίδια στιγμή, εξέφρασαν τη θλίψη τους για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχει ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την ηπειρωτική Ισπανία ή άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Οι υπουργοί επανέλαβαν ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων κατά των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών, επιτάχυνσης των διαδικασιών επιστροφής, περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων και εμβάθυνσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Επιπλέον, υποστήριξαν την αναβάθμιση των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και συστηματικότερης παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών μαζικών μεταναστευτικών κινήσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα φαινόμενα παραπληροφόρησης και ξένης χειραγώγησης της πληροφόρησης.

Ο προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Ιρλανδός υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Μετανάστευσης Τζιμ Ο’Κάλαχαν, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη και έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία, επισημαίνοντας πως «τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αποτελούν κοινή ευθύνη και η διαχείριση της μετανάστευσης απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση».