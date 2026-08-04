Το Forest City στη Μαλαισία παρουσιάστηκε ως ένα λαμπερό οικιστικό και ψυχαγωγικό εγχείρημα αξίας 100 δισ. δολαρίων, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική. Όταν η αστυνομία έκανε έφοδο πρόσφατα σε πύργο του συγκροτήματος, δεν βρήκε εύπορους κατοίκους, αλλά μια φερόμενη επιχείρηση απάτης με εκατοντάδες Κινέζους υπηκόους. «Ήταν μια πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση απ’ ό,τι περιμέναμε», είπε άτομο που συμμετείχε στην επιχείρηση της 15ης Ιουλίου. «Χρειάστηκαν δύο μέρες μόνο για τα χαρτιά».

Η έφοδος θύμισε επιχειρήσεις σε άλλα scam compounds της νοτιοανατολικής Ασίας και πρόσθεσε ακόμη ένα πλήγμα στη φήμη του Forest City, ενός κινεζικά υποστηριζόμενου έργου που συνιδιοκτητείται από τον βασιλιά της Μαλαισίας και προωθείται από την κυβέρνηση στην Κουάλα Λουμπούρ και την πολιτεία του Johor. Λίγες ημέρες αργότερα, το κλείσιμο του Network School, μιας αμερικανικής κοινότητας co-living για τεχνολογικούς νομάδες, προκάλεσε οργή στην Ουάσιγκτον.

«This is a cursed island», είπε Αμερικανός εργαζόμενος της τεχνολογίας καθώς περπατούσε στους άδειους δρόμους του συγκροτήματος την περασμένη εβδομάδα.

Το Forest City σχεδιάστηκε ως βιτρίνα της κινεζικής πρωτοβουλίας Belt and Road και ως πόλη 700.000 κατοίκων. Αντί γι’ αυτό, η δυσκολία προσέλκυσης κατοίκων και η κρίση ακινήτων στην Κίνα το άφησαν με τη μορφή μιας σχεδόν άδειας πόλης-φάντασμα. Το σχέδιο προέβλεπε τέσσερα νησιά, αλλά ακόμη και το πρώτο δεν έχει ολοκληρωθεί.

Στο αρχικό λανσάρισμα το 2014 μιλούσαν για «dream paradise», όμως οι τιμές των διαμερισμάτων, από RM780,000, αποδείχθηκαν δυσπρόσιτες για πολλούς. Κάποιοι που μετακόμισαν εκεί τακτοποιήθηκαν. Η Maggie Gao, που ήρθε το 2019 από το Πεκίνο, είπε: «Υπάρχει πολύ πιο αργός ρυθμός ζωής εδώ από ό,τι στις κινεζικές πόλεις. Όλα είναι καλά συντηρημένα. Μας αρέσει εδώ και είμαστε χαρούμενοι να μείνουμε».

Όμως πολλοί γείτονές της επέστρεψαν στην Κίνα στην πανδημία, χωρίς να μπορούν να πουλήσουν τα ακίνητά τους. Άλλοι έχασαν τα διαμερίσματά τους όταν δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια. Οι αρχές του Johor προσπάθησαν στη συνέχεια να προσελκύσουν επιχειρήσεις, προσφέροντας γρήγορη μόνιμη εγκατάσταση και χαμηλούς φόρους. Το Forest City προβλήθηκε ως κόμβος για family offices και fintech εταιρείες, στο πλαίσιο ειδικής οικονομικής ζώνης με τη Σιγκαπούρη. Όμως οι ίδιες οι διευκολύνσεις φαίνεται πως τράβηξαν και ανεπιθύμητους επισκέπτες.

Η αστυνομία του Johor ανακοίνωσε ότι σε δύο επιχειρήσεις τον περασμένο μήνα συνελήφθησαν 335 άτομα, μεταξύ τους 309 Κινέζοι, 19 Ινδονήσιοι, τέσσερις πολίτες της Μιανμάρ και τρεις Μαλαισιανοί. Οι υποθέσεις αφορούσαν επενδυτικές απάτες, κρυπτονομίσματα και romance scams. Στον πύργο κατοικιών, οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη και κατάστημα με στιγμιαία noodles για εργαζόμενους που δεν επιτρεπόταν να βγουν, μαζί με ξεχωριστά air condition και καινούρια έπιπλα.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Johor προβάλλει τις φωτογραφίες ταυτοποίησης των υπόπτων από τις αστυνομικές επιχειρήσεις

Εκατοντάδες ψηφιακοί νομάδες από όλο τον κόσμο μετακινήθηκαν εκεί, δελεασμένοι από στέγη, γεύματα και χώρο εργασίας, μαζί με coding workshops, μαθήματα γλώσσας και προγράμματα ευεξίας, με πακέτα από 1.500 δολάρια τον μήνα.



Ωστόσο, η κοινότητα διαλύθηκε θεαματικά τον περασμένο μήνα μετά από αναρτήσεις στο διαδίκτυο που υποστήριζαν ότι μεταξύ των μελών της υπήρχαν Ισραηλινοί υπήκοοι. Η Μαλαισία δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ και δεν επιτρέπει την είσοδο κατόχων ισραηλινού διαβατηρίου χωρίς ειδική έγκριση.

Οι αρχές διερεύνησαν το Network School και διέταξαν στη συνέχεια το κλείσιμό του, επικαλούμενες παραβάσεις αδειοδότησης και όχι προβλήματα με τη μετανάστευση. Όμως οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Anwar Ibrahim, ότι οποιοσδήποτε Ισραηλινός εντοπιζόταν εκεί θα απελαυνόταν, προκάλεσαν την αντίδραση του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ και την οργή μελών του Κογκρέσου.

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, οι πινακίδες του Network School στο Marina Hotel του Forest City, τη βάση της κοινότητας, είχαν αφαιρεθεί βιαστικά και το καφέ του λόμπι με το όνομά του είχε μετονομαστεί. Οι περισσότεροι είχαν φύγει, αλλά μερικοί εξακολουθούσαν να κινούνται στο φουαγιέ και στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου.

Ένας Βενεζουελάνος εργαζόμενος της τεχνολογίας είπε ότι είχε φτάσει πριν από δύο εβδομάδες για να δει την κοινότητα από κοντά. «Είναι πολύ κρίμα αυτό που συνέβη, αλλά δεν με αποθάρρυνε από το μέρος αυτό», είπε, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.



«Σίγουρα θα σκεφτόμουν να έρθω εδώ για να στήσω μια επιχείρηση. Υπάρχουν πολύ καλές εγκαταστάσεις και είναι πολύ ήσυχα — αυτό είναι καλό περιβάλλον για δουλειά».