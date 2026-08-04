Ο προσωρινός αριθμός των νεκρών από την κρίση της περασμένης εβδομάδας στη Θέουτα ανέρχεται πλέον σε 75, όπως δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα σε Ευρωπαίους συναδέλφους του κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης.

Παράλληλα ανέφερε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.

Ο τελευταίος αριθμός που είχε ανακοινωθεί από την ισπανική κυβέρνηση στη Μαδρίτη έκανε λόγο για 50.000 μετανάστες που μπήκαν παράνομα στο ισπανικό έδαφος, σχεδόν το σύνολο των οποίων είχε ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.



Ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη, απαντώντας στην έντονη κριτική από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για αυτή την πρωτοφανή κατάσταση στη Θέουτα. «Ο χώρος Σένγκεν δεν τέθηκε ούτε καν στον ελάχιστο κίνδυνο», πρόσθεσε.



Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Νουνιές δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι όλοι οι υπουργοί της ΕΕ στη σημερινή βιντεοδιάσκεψη επαίνεσαν την ισπανική κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση. Ο Νουνιές δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία, σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές.