Ένας Έλληνας γιατρός που εργαζόταν στο βρετανικό NHS τέθηκε σε εξάμηνη αναστολή άσκησης επαγγέλματος, έπειτα από καταγγελίες για επανειλημμένα σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος νεότερης συναδέλφου του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, ο γιατρός, που σήμερα εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, κρίθηκε ένοχος για συμπεριφορά που ξεπέρασε κάθε αποδεκτό επαγγελματικό όριο.



Ο γιατρός, ο οποίος είχε καθήκοντα ανώτερου κλινικού συνεργάτη στη Γαστρεντερολογία, κατηγορήθηκε ότι τον Ιούλιο του 2023 περιηγούνταν στη συλλογή φωτογραφιών του κινητού του μπροστά στη συνάδελφό του, σε σταθμό νοσηλευτών, αφήνοντας να φανεί άσεμνη φωτογραφία αλλά και βίντεο στο οποίο συμμετείχε ο ίδιος σε σεξουαλική πράξη.



Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο γιατρός χαμογελούσε ειρωνικά, χωρίς να δείχνει καμία αμηχανία, παρότι ήταν σαφές ότι εκείνη έβλεπε το περιεχόμενο της οθόνης. Το πειθαρχικό συμβούλιο εξέτασε και δεύτερο περιστατικό, περίπου δύο μήνες νωρίτερα, όταν φέρεται να πέρασε το χέρι του γύρω από τη συνάδελφό του και της είπε ότι «θα κάνω σεξ μαζί σου πριν φύγω» είτε στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα, χωρίς η ίδια να θυμάται ποια χώρα ανέφερε.



Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία, της είχε πει ότι είχε συνευρεθεί ερωτικά με όλες τις νοσηλεύτριες σε προηγούμενο νοσοκομείο όπου εργαζόταν και είχε αναφερθεί και στην προτίμησή του να επισκέπτεται μουσεία αφιερωμένα στη σεξουαλικότητα. Η υπόθεση εξετάστηκε από ιατρικό πειθαρχικό συμβούλιο τον περασμένο μήνα.

«Ένιωθα κοινωνικά απομονωμένος»

Ο γιατρός υποστήριξε ότι είχε μόλις μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και αισθανόταν κοινωνικά απομονωμένος, κάτι που, όπως είπε, τον οδήγησε στο να μην τηρήσει τα απαραίτητα επαγγελματικά όρια.



Για την αγκαλιά που έκανε στη συνάδελφό του, ισχυρίστηκε ότι τη θεώρησε φυσιολογική, επειδή «στην Ελλάδα έτσι συνηθίζουν οι άνθρωποι να χαιρετιούνται». Το συμβούλιο απέρριψε τον ισχυρισμό, σημειώνοντας ότι η συμπεριφορά του «ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της αποδεκτής συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό υπόβαθρο ή την εξοικείωσή του με το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Δοκίμαζε τα όρια»

Κατά τη διαδικασία, ο γιατρός παραδέχθηκε ότι η συμπεριφορά του είχε σεξουαλικό κίνητρο. Το συμβούλιο έκρινε ότι ουσιαστικά «δοκίμαζε τα όρια» της συναδέλφου του, διερευνώντας το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής ερωτικής σχέσης.



Η γυναίκα κατέθεσε ότι στην αρχή έμοιαζε φιλικός και ευχάριστος, όμως φλέρταρε σχεδόν με όλους. Σύμφωνα με το πόρισμα, υπέβαλε τη συνάδελφό του σε ανάρμοστη συμπεριφορά επί περίπου 18 μήνες, από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Δεν ήθελα να της προκαλέσω τέτοια αναστάτωση»

Ο γιατρός δήλωσε ότι σοκαρίστηκε όταν πληροφορήθηκε πως η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει στη συνάδελφό του φόβο, άγχος, απροθυμία να πηγαίνει στην εργασία της και έντονη ψυχολογική επιβάρυνση.



Σύμφωνα με την απόφαση, εξέφρασε βαθιά μεταμέλεια, λέγοντας ότι «ποτέ δεν ήταν πρόθεσή του να προκαλέσει τέτοια αναστάτωση». Ανέφερε ακόμη ότι παρακολούθησε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα επαγγελματικά όρια, τη σεξουαλική παρενόχληση, τον εκφοβισμό και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Ωστόσο, ισχυρίστηκε πως δεν θυμόταν τι ακριβώς τον οδήγησε να δείξει στη συνάδελφό του το άσεμνο βίντεο και τη φωτογραφία, λέγοντας ότι απλώς περιηγούνταν στο κινητό του ενώ συζητούσαν διάφορα θέματα.



Η εκπρόσωπος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου, Κλόι Φέρλεϊ, υποστήριξε ότι η αδυναμία του να εξηγήσει γιατί έδειξε το επίμαχο υλικό δημιουργεί ερωτήματα για το αν έχει κατανοήσει πραγματικά τη βαρύτητα της συμπεριφοράς του.



Εκπρόσωπος του νοσοκομείου Κόβεντρι και Γουόργουικσαϊρ δήλωσε ότι ο γιατρός τέθηκε αμέσως σε αναστολή μόλις έγιναν γνωστές οι καταγγελίες και ότι ενημερώθηκε η αστυνομία. Ο ίδιος ο γιατρός δεν προχώρησε σε δήλωση όταν κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.