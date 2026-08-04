Φωτιά εκδηλώθηκε σε λέμβο που επιχειρούσε να διασχίσει τη Μάγχη, προκαλώντας μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από τις γαλλικές και τις βρετανικές αρχές, κατά την οποία διασώθηκαν συνολικά 157 άνθρωποι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη μηχανή της λέμβου το πρωί της Τρίτης, ενώ βρισκόταν σε περιοχή έρευνας και διάσωσης υπό γαλλική ευθύνη. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση του σκάφους επιδεινώθηκε «πολύ γρήγορα» εξαιτίας της φωτιάς.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν πλοία του γαλλικού Λιμενικού, ελικόπτερο του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, σκάφη της Βρετανικής Συνοριοφυλακής (Border Force) και σωστικά μέσα της βρετανικής εθελοντικής οργάνωσης RNLI.

Από τους 157 διασωθέντες, οι 30 επιβιβάστηκαν σε πλοίο διάσωσης του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, οι 73 σε γαλλικό σκάφος έρευνας και διάσωσης, ενώ οι υπόλοιποι 54 περισυνελέγησαν από βρετανικά σκάφη.

Οι διασωθέντες αναμένεται να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Μπουλόν στη βόρεια Γαλλία.