Τρία θηλυκά λιοντάρια πέθαναν από θερμοπληξία στον ζωολογικό κήπο «Tama Zoological Park» του Τόκιο, σύμφωνα με τις Αρχές του πάρκου. Άλλα αιλουροειδή παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη υγρασία στην Ιαπωνία δυσκολεύουν την επιβίωσή τους.

Μετά το περσινό καλοκαίρι, που ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, η Ιαπωνία αντιμετωπίζει φέτος νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές έφτασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις τελευταίες αυτές εβδομάδες, όριο που αποδίδεται πλέον με τον νεολογισμό «αφόρητα ζεστή ημέρα».

Από τα μέσα Ιουλίου, 10 από τα 16 λιοντάρια του ζωολογικού κήπου της Τάμα, στο δυτικό τμήμα της ιαπωνικής πρωτεύουσας, παρουσίασαν συμπτώματα όπως «απώλεια όρεξης και μείωση της δραστηριότητας» και τρία από αυτά πέθαναν, διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του ζωολογικού κήπου, ο οποίος έκλεισε μέχρι νεωτέρας τον περιφραγμένο χώρο με τα λιοντάρια.

Ένα θηλυκό λιοντάρι 3 ετών πέθανε στις 28 Ιουλίου, άλλο ένα 11χρονο την Παρασκευή και ένα τρίτο, ηλικίας 15 ετών, την Κυριακή.

«Σύμφωνα με τον κτηνίατρό μας, η αιτία θανάτου θα μπορούσε να είναι θερμοπληξία», καθώς «παρατηρήθηκαν ενδείξεις αφυδάτωσης και πολυοργανικής ανεπάρκειας», δήλωσε εκπρόσωπος στο AFP.

«Αν και θεωρείται ότι τα λιοντάρια αντέχουν στη ζέστη, οι φροντιστές έχουν ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις ιαπωνικές θερινές θερμοκρασίες. Η ζέστη εδώ συνοδεύεται από έντονη υγρασία, κάτι το οποίο διαφέρει από αυτήν την ξηρή (ζέστη) στην Αφρική», εξήγησε η εκπρόσωπος.

«Ωστόσο αυτό το καλοκαίρι, (η ζέστη) ήρθε ξαφνικά μετά το πέρας της εποχής των βροχών», στα τέλη Ιουλίου, πρόσθεσε.

«Ενισχύουμε κι άλλο τα μέτρα κατά της ζέστης, καταβρέχοντας τις εγκαταστάσεις, βελτιώνοντας τον κλιματισμό και εγκαθιστώντας κλιματιστικά κατά τόπους», σημείωσε επίσης, διευκρινίζοντας ότι αρκετά λιοντάρια εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

«Έζησαν και πέθαναν υπό καθεστώς αιχμαλωσίας»

Η οργάνωση υπεράσπισης των ζώων PETA εξέφρασε τη λύπη της για την κατάσταση αυτή.

«Η Μούγκι, η Ιτσίγκο και η Λουένα γεννήθηκαν, έζησαν και πέθαναν υπό καθεστώς αιχμαλωσίας, στερούμενες όλα αυτά που δίνουν νόημα στη ζωή ενός άγριου ζώου. Οι ζωολογικοί κήποι δεν είναι ούτε κέντρα διάσωσης ούτε καταφύγια, υπάρχουν για να εκθέτουν ζώα με σκοπό το κέρδος κι όχι προτάσσοντας τις ανάγκες των ζώων», σημείωσε η PETA σε ανακοίνωσή της.

Σχεδόν 18.600 άνθρωποι εισήχθησαν στο νοσοκομείο για θερμοπληξία μεταξύ της 20ής και της 26ης Ιουλίου, ενώ ο θάνατος 45 εξ αυτών διαπιστώθηκε μόλις έφτασαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών.

Η Ιαπωνία καταγράφει περίπου 1.300 θανάτους που συνδέονται με τη ζέστη κάθε χρόνο και έχει ορίσει ως στόχο να μειώσει κατά το ήμισυ τον αριθμό αυτόν έως το 2030.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των επεισοδίων ακραίας ζέστης στην Ιαπωνία. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ιαπωνία ήταν στις 5 Αυγούστου του 2025, όταν ο υδράργυρος έφτασε τους 41,8 βαθμούς Κελσίου στο Ισεσάκι, στο βόρειο τμήμα του Τόκιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.