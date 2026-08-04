Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρεια Αιθιοπία, όπου κατολίσθηση καταπλάκωσε προσκυνητές σε μοναστήρι της περιοχής Αμχάρα. Σύμφωνα με την τοπική επισκοπή, τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

Η Αιθιοπία, με πληθυσμό περίπου 130 εκατομμύρια κατοίκους, πλήττεται κάθε χρόνο από έντονες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο των βροχών, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.

Η κατολίσθηση εδάφους, που έλαβε χώρα στη Σέλα Ντινγκάι, 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα, «σημειώθηκε τη Δευτέρα στις 7 το πρωί έπειτα από έντονη βροχόπτωση τη νύχτα που συνοδευόταν από αστραπές και κεραυνούς», δήλωσε εκ μέρους της επισκοπής ο Μεγκάμπε Χαντίς Νέκα Τιμπέμπ Αμπάμπου.

Λάσπη και βράχια κύλησαν από έναν λόφο και κάλυψαν ένα τμήμα του μοναστηριού Τσαντκάνε Μάριαμ (Tsadkane Mariam), όπου βρίσκονταν προσκυνητές.

«Δεκατέσσερις πιστοί που προσεύχονταν στο μοναστήρι έχασαν ακαριαία τη ζωή τους. Τρεις άλλοι, που τραυματίστηκαν σοβαρά, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο», συνέχισε ο Μεγκάμπε Χαντίς Νέκα Τιμπέμπ Αμπάμπου, διευκρινίζοντας πως ο απολογισμός είναι «οριστικός».

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου οι τοπικές αρχές της περιφερειας της βόρεια Σέουα, όπου βρίσκεται η Σέλα Ντινγκάι, είχαν κάνει λόγο για 14 νεκρούς, επικαλούμενες «σεισμό και ξαφνική κατολίσθηση εδάφους», αλλά χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Αιθιοπία πλήττεται συχνά από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα. Τον Ιούλιο του 2024, τουλάχιστον 257 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ τον περασμένο Μάρτιο ακόμη 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλημμύρες και κατολισθήσεις στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.