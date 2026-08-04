Ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνάντησης με τη νέα ηγεσία της Συρίας εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη στάση της οργάνωσης. Η δήλωσή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την έκκληση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προς τη Δαμασκό να αναλάβει δράση κατά της Χεζμπολάχ.

«Τίποτα δεν εμποδίζει μια δημόσια συνάντηση μεταξύ της Χεζμπολάχ και της συριακής ηγεσίας όταν οι δύο πλευρές θεωρήσουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ, κάνοντας λόγο «για αδελφικές σχέσεις» μεταξύ των δύο χωρών.

Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο Σύρος ομόλογός του, Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, είχε αποκλείσει κάθε πρόθεση παρέμβασης στον Λίβανο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.