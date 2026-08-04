Την αντίθεσή του στις άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ εξέφρασε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως «ντροπή» και «ταπείνωση» για τους Λιβανέζους. Οι νέες συνομιλίες των δύο πλευρών αναμένεται να διεξαχθούν στη Ρώμη.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν «δεν ενήργησε ως διαιτητής ούτε ως παράγοντας ενότητας, αλλά έγινε μεροληπτικός και διχαστικός, κάτι που είναι ασυμβίβαστο με τον ρόλο του και την ισχύ του Λιβάνου», είπε ο Ναΐμ Κάσεμ σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.