Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, έπειτα από ένοπλη επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησε στρατιωτικός. Σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της περιοχής, ο δράστης άνοιξε αρχικά πυρ εναντίον συναδέλφων του και στη συνέχεια εναντίον πολιτών.

«Μια τραγωδία στη Σεβαστούπολη (…) Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας στρατιωτικός άνοιξε πυρ κατά των συναδέλφων του», σκοτώνοντας έναν, προτού επιτεθεί σε πολίτες και σκοτώσει τρεις από αυτούς, σημείωσε ο κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο στρατιωτικός που επιτέθηκε, τα κίνητρα του οποίου δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά, συνελήφθη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.