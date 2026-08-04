Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν οι αρχές της Γουατεμάλας μετά τη νέα ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, κοντά στην πρωτεύουσα. Το ηφαίστειο εκλύει λάβα, καθώς και μεγάλα σύννεφα αερίων και τέφρας, με τις Αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για «κίνδυνο», ένα επίπεδο πριν από τον κόκκινο συναγερμό.

«Πορτοκαλί συναγερμός (κίνδυνος) κηρύχθηκε σε εθνικό επίπεδο εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο», ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X ο Εθνικός Συντονισμός για τον Περιορισμο Καταστροφών (Conred), υπηρεσία η οποία άρχισε ήδη από χθες το βράδυ την εκκένωση δύο γειτονικών οικισμών.

SE-CONRED FORTALECE ACCIONES BAJO ALERTA ANARANJADA INSTITUCIONAL POR ACTIVIDAD DEL VOLCÁN DE FUEGO.



Conoce más ingresando al siguiente enlace ➡️ https://t.co/nBlZgAl8ju pic.twitter.com/A0HCDtVI6l — CONRED (@ConredGuatemala) August 4, 2026

Η κυβέρνηση ανέστειλε τα μαθήματα στα σχολεία της περιοχής και έκλεισε μια οδό που συνδέει το νότιο τμήμα της χώρας με την αποικιακή πόλη Αντίγκουα, η οποία έχει περιληφθεί από την UNESCO στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας.

Το Φουέγκο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Πόλης της Γουατεμάλας και θεωρείται το πιο ενεργό ηφαίστειο της κεντρικής Αμερικής, εισήλθε σε φάση έκρηξης χθες, Δευτέρα, το πρωί και η ένταση της έκρηξης αυξήθηκε στη διάρκεια της νύκτας.

Ante la actividad del #VolcánDeFuego, recomendamos a la población:



-No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.

-Tener lista la Mochila de las 72 horas.

-Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.

-Poner en práctica el principio de autoevacuación. pic.twitter.com/xwaHvpLxXm — CONRED (@ConredGuatemala) August 4, 2026

Μαζικές εκκενώσεις κατοίκων έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας εκρήξεων του Φουέγκο, το ύψος του οποίου είναι 3.763 μέτρα.

⚡️ #ReporteSASSLA | 🌋 Volcán #Fuego de 🇬🇹#Guatemala



Desde las 08:30 hrs de hoy [hora local], se comenzó a registrar un incremento sustancial de los parámetros de la actividad del coloso, manifestada en un episodio eruptivo estromboliano que sigue desarrollándose hasta este… pic.twitter.com/AX0IB97ELR — SASSLA (@SasslaMx) August 4, 2026

Η Γουατεμάλα βρίσκεται στο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού και γνωρίζει σημαντική σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πέρυσι, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν λόγω εκπομπής αερίων και τέφρας από το Φουέγκο, ενώ το 2023 μια νέα έκρηξη του ηφαιστείου είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση περίπου 1.200 κατοίκων. Το 2018, μία από τις πιο φονικές εκρήξεις του Φουέγκο είχε προκαλέσει τον θάνατο 215 ανθρώπων, ενώ περίπου 200 ακόμη αγνοούνταν μετά την καταστροφική ροή λάβας που έπληξε χωριά στις πλαγιές του ηφαιστείου.