Νέο κύμα βίας συγκλονίζει τον νομό Σάντα Κρους της Βραζιλίας, όπου εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε μόλις πέντε ημέρες. Η κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας απέδωσε τις αιματηρές συγκρούσεις σε πόλεμο μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων για τον έλεγχο διαδρομής διακίνησης κοκαΐνης.

Από την περασμένη Πέμπτη, η αστυνομία έχει ανακοινώσει συνολικά εννέα νεκρούς: τέσσερις ανθρώπους που δολοφονήθηκαν σε αγροτική περιοχή, δύο ακόμη που εντοπίστηκαν αποκεφαλισμένοι κοντά σε δρόμο και τρεις επιπλέον νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, τα εγκλήματα αυτά διαπράχθηκαν από πληρωμένους εκτελεστές που έδρασαν για λογαριασμό των αντίπαλων βραζιλιάνικων συμμοριών Πρώτη Διοίκηση της Πρωτεύουσας (Primeiro Comando da Capital, PCC) και Κόκκινη Διοίκηση (Comando Vermelho, CV), που επεκτείνουν την επιρροή τους στο κράτος των Άνδεων.

«Οι οργανώσεις αυτές μάχονται για διάδρομο μέσω του οποίου διακινητές ναρκωτικών μεταφέρουν ναρκωτικά στο εξωτερικό», είπε στον Τύπο ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο η κυβέρνηση Πας, 17 ηγέτες διεθνών εγκληματικών οργανώσεων έχουν συλληφθεί κι απελαθεί από τη χώρα, πρόσθεσε.

Ανάμεσά τους ήταν ο ουρουγουανός διακινητής ναρκωτικών Σεμπαστιάν Μαρσέτ, που συνελήφθη τον Μάρτιο κι εκδόθηκε στις ΗΠΑ, καθώς και ηγετικά στελέχη βραζιλιάνικων συμμοριών.

Σύμφωνα με απολογισμό που δόθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από το υπουργείο Εσωτερικών, οι αρχές προχώρησαν εξάλλου σε κατασχέσεις 58 ελαφρών αεροσκαφών· 360 ακινήτων· σχεδόν 300 τόνων κοκαΐνης· και ακόμη, προχώρησαν στην καταστροφή 190 μυστικών παράνομων διαδρόμων αποπροσγειώσεων.

Ο Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο ανακοίνωσε παράλληλα ότι η αστυνομία της Βραζιλίας θα ανοίξει γραφείο στη Βολιβία στο πλαίσιο του διμερούς συντονισμού στον αγώνα εναντίον των εγκληματικών οργανώσεων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Περίπου 250 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν χθες στην παραμεθόρια κοινότητα Σαν Ματίας, όπου ζουν κάπου 15.000 κάτοικοι κι όπου διαπράχθηκαν οι περισσότερες δολοφονίες, ανέφεραν ΜΜΕ.

Η Βολιβία κατατάσσεται τρίτη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ.