Την παρουσία του στην τελετή ολοκλήρωσης πολυεθνικών στρατιωτικών ασκήσεων στον Παναμά θα πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, με επίκεντρο την ασφάλεια της Διώρυγας του Παναμά. Στις ασκήσεις συμμετείχαν περίπου 20 χώρες και είχαν ως στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας για την προστασία της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού από πιθανές απειλές.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Πιτ Χέγκσεθ στον Παναμά.

Το 2025, ταξίδεψε στη χώρα της κεντρικής Αμερικής με φόντο τις επανειλημμένες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «πάρει πίσω» τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά και τις κατηγορίες του εναντίον της Κίνας πως θέλει εκείνη να ελέγχει το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό.

Ο Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται στον Παναμά «τη 13η Αυγούστου», για το κλείσιμο των διεθνών στρατιωτικών γυμνασίων που άρχισαν αυτή την εβδομάδα και διεξάγονται για πάνω από 20 χρόνια στη χώρα, με σκοπό την προστασία της Διώρυγας, ανέφερε ο υπουργός Ασφαλείας του Παναμά, ο Φρανκ Αμπρέγο, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πέρα από τις ΗΠΑ, συμμετέχουν η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Χιλή, η Κολομβία, το Μεξικό, η Ολλανδία, το Περού και η Βρετανία.

Η Διώρυγα αποτελεί «στρατηγική υποδομή η οποία συνδέει τις αγορές, υποστηρίζει τις εφοδιαστικές αλυσίδες (…) η ασφάλεια και η αδιάλειπτη λειτουργία της έχουν θεμελιώδη σημασία για τον Παναμά, τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα», τόνισε ο αμερικανός πρεσβευτής στον Παναμά Κέβιν Μερίνο Καμπρέρα.

Στα γυμνάσια θα συμπεριληφθούν εκπαιδεύσεις στη θάλασσα και σε τομείς της ζούγκλας γύρω από τη Διώρυγα, από την οποία διέρχεται το 5% των εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης παγκοσμίως. Θα γίνουν επίσης ψηφιακές ασκήσεις στα πεδία της κυβερνοασφάλειας και του σχεδιασμού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.