Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης εισέρχεται η Κολομβία ενόψει της αλλαγής εξουσίας, με τον απερχόμενο πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο να προειδοποιεί για τον κίνδυνο «εμφύλιου πολέμου» μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον διάδοχό του, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Ο Γουστάβο Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των εκλογών, κάνοντας λόγο για νοθεία, ενώ υποστηρίζει πως ο νέος πρόεδρος της λεγόμενης «σκληρής δεξιάς» απειλεί να επιδιώξει την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια απάτη και σε ένα βαθύ θεσμικό πρόβλημα. Πρόκειται για την ορκωμοσία ενός παράνομου προέδρου», είπε ο πρώτος πολιτικός της αριστεράς που ανέλαβε την εξουσία στην ιστορία της χώρας της Λατινικής Αμερικής, διαβεβαιώνοντας πως έχει αποδείξεις για τις κατηγορίες αυτές -αλλά χωρίς να τις δημοσιοποιήσει.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια επικράτησε με οριακή διαφορά στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τον Ιούνιο, στον οποίο αντιμετώπισε πολιτικό κληρονόμο του προέδρου Πέτρο, τον γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα.

Η ορκωμοσία του προγραμματίζεται να γίνει την Παρασκευή στην Κάλι (δυτικά), ενώ η παράδοση τη θέλει να διεξάγεται στην πρωτεύουσα Μπογοτά, ενώπιον του κοινοβουλίου.

Κατά τον Γουστάβο Πέτρο, έγινε «αλγοριθμική εκλογική απάτη», «συστηματική» και σε «τεράστιο όγκο ψήφων», από «το εξωτερικό», σε βάρος του Ιβάν Σεπέδα.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας 47 ετών, νέος στην πολιτική, υποστηρίχτηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του. Υπόσχεται σιδηρά πυγμή έναντι του εγκλήματος και των ανταρτών οργανώσεων της άκρας αριστεράς.

Οι ένοπλες οργανώσεις ενισχύθηκαν επί των ημερών του απερχόμενου προέδρου, οι προσπάθειες του οποίου να εξασφαλίσει την ειρήνη στη χώρα μέσω διαπραγματεύσεων δεν είχε παρά πενιχρά αποτελέσματα.

Η Κολομβία περνά τη χειρότερη περίοδο βίας των τελευταίων δέκα ετών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο σοσιαλδημοκράτης απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε την «ανάμιξη» του Ντόναλντ Τραμπ στα πολιτικά πράγματα της χώρας του, άφησε να εννοηθεί πως ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια σχεδιάζει να προχωρήσει στην έκδοσή του στις ΗΠΑ με κατασκευασμένες κατηγορίες. Είπε πως φοβάται «εμφύλιο πόλεμο» που θα μπορούσε να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, η απόρριψη του υποτιθέμενου σχεδίου του διαδόχου του.