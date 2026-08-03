Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ αλ Σαρά, υποδέχθηκε σήμερα στη Δαμασκό τον πρόεδρο της αυτόνομης Περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, Νετσερβάν Μπαρζανί. Στο επίκεντρο της συνάντησής τους βρέθηκε η εφαρμογή της συμφωνίας για την ένταξη των κουρδικών θεσμών της Συρίας στις δομές της κεντρικής κυβέρνησης.

Η συμφωνία αυτή υπογράφηκε τον Ιανουάριο, έπειτα από συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Κούρδων, όμως η εφαρμογή της καθυστερεί.

Ο Νετσερβάν Μπαρζανί συνέβαλε στην επίτευξη της συμφωνίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, και τότε είχε συναντηθεί στο Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, με τον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF, ο αραβοκουρδικός συνασπισμός που πολέμησε το Ισλαμικό Κράτος και το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ), τον Μαζλούμ Άμπντι. Αυτή είναι η πρώτη του επίσκεψη στη Δαμασκό μετά την ανατροπή του Άσαντ, στα τέλη του 2024.

Σύμφωνα με το γραφείο του Σύρου προέδρου, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα μέσα για «την ενίσχυση της συνεργασίας, ιδίως στον οικονομικό τομέα, ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα» της χώρας, που έχει καταστραφεί έπειτα από χρόνια πολέμου.

Ο Μπαρζανί από την πλευρά του, με μια ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της συνάντησης, ανέφερε ότι εξέφρασε στον συνομιλητή του «την υποστήριξη του σε μια σταθερή και ενιαία Συρία, όπου θα διαφυλάσσονται τα δικαιώματα όλων των εθνικών και θρησκευτικών συνιστωσών». Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος της Συρίας «στην ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας της περιοχής».

Μια επίσημη συριακή πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επίσκεψη του Μπαρζανί είχε ως στόχο να δοθεί μια ώθηση στη συμφωνία της 29ης Ιανουαρίου και των μέτρων ενσωμάτωσης των SDF στους κόλπους της κυβέρνησης. Μια διπλωματική πηγή δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνάντησης και με τον Μαζλούμ Άμπντι.

Στην κορύφωση του εμφυλίου πολέμου (2011-24), οι Κούρδοι της Συρίας, με την υποστήριξη της Δύσης, έθεσαν υπό τον έλεγχό τους μεγάλα τμήματα της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας και υπήρξαν η αιχμή του δόρατος στη μάχη κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους. Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Ασαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, από έναν συνασπισμό ισλαμιστών, οι νέες αρχές της χώρας επιδίωξαν να σταθεροποιήσουν και να επανενώσουν τη χώρα. Έναν χρόνο αργότερα οι Κούρδοι, υπό τη στρατιωτική πίεση της Δαμασκού, αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από πολλά εδάφη στο βόρειο τμήμα της χώρας. Το αεροδρόμιο του Καμισλί, το μοναδικό στη βορειοανατολική Συρία, το οποίο είχαν καταλάβει οι Κούρδοι μετά την πτώση του Άσαντ, πέρασε στον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης. Οι Κούρδοι έδωσαν επίσης στο κράτος τα πετρελαϊκά κοιτάσματα, τη βασική πηγή χρηματοδότησης της αυτόνομης διοίκησής τους.

Ωστόσο, οι διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών είχαν ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ενσωμάτων των κουρδικών δυνάμεων στον στρατό. Ο Μπαρζανί είχε χαιρετίσει την υπογραφή της συμφωνίας, εκτιμώντας ότι «θα προστατεύονταν τα δικαιώματα των Κούρδων στο μελλοντικό Σύνταγμα» που θα συνταχθεί από το νέο κοινοβούλιο.



