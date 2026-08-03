Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα επιτέθηκε εκ νέου στην ηγεσία του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι επιδιώκει παρασκηνιακά διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ την ίδια στιγμή αρνείται δημόσια ότι βρίσκεται σε επαφή με την Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους «απίστευτα διπρόσωπους», υποστηρίζοντας ότι ζήτησαν συνάντηση με την αμερικανική πλευρά και ότι ορισμένοι θα μπορούσαν ακόμη και να πουν πως «ικέτευσαν» για την έναρξη συνομιλιών.

«Ζητούν μια συνάντηση, κάποιοι θα έλεγαν ότι ικετεύουν, οι συνομιλίες αρχίζουν και στη συνέχεια δηλώνουν ανοιχτά και με υπερηφάνεια ότι δεν συζητούν τίποτα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι επαφές έχουν ήδη αρχίσει και νέες συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν άμεσα. Η ιρανική πλευρά, ωστόσο, επιμένει ότι δεν διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι βρίσκεται σε επικοινωνία μόνο με το Ομάν για ζητήματα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ.

«Έκαναν πίσω όταν έμαθαν τι ετοιμάζαμε»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν υποχώρησε από την κλιμάκωση, όταν πληροφορήθηκε το μέγεθος της στρατιωτικής επιχείρησης που σχεδίαζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες

Ο ίδιος περιέγραψε το αμερικανικό σχέδιο ως τη «μεγαλύτερη επίθεση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους πιθανούς στόχους ή για τις δυνάμεις που θα συμμετείχαν σε αυτήν.

Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, η Τεχεράνη επικοινώνησε με την Ουάσινγκτον και ζήτησε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, με τον ίδιο να επιβεβαιώνει ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί συνομιλίες.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στη Μέση Ανατολή, με τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται σε οριακό σημείο και τη Σαουδική Αραβία να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Τίποτα δεν περνά χωρίς την άδειά μας, μέχρι να υπάρξει συμφωνία ή πλήρης παράδοση»

Ο Τραμπ αμφισβήτησε επίσης με έντονο τρόπο τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Όπως υποστήριξε, η περιοχή βρίσκεται πλέον ουσιαστικά υπό τον πλήρη έλεγχο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε την αμερικανική στρατιωτική παρουσία ως «ατσάλινο τείχος», δηλώνοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να φτάσει στο Ιράν, εκτός αν το επιτρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τίποτα δεν περνά προς το Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς, και τίποτα δεν θα περάσει μέχρι να υπάρξει συμφωνία ή πλήρης παράδοση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Τραμπ συνέδεσε για ακόμη μία φορά οποιαδήποτε συμφωνία με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Κατηγόρησε, παράλληλα, την ιρανική ηγεσία ότι έχει δημιουργήσει εδώ και δεκαετίες ένα πρόβλημα που απειλεί τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.

Παρά τη σκληρή ρητορική και τις αναφορές σε μια γιγαντιαία στρατιωτική επιχείρηση, ο Τραμπ εμφανίστηκε να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Το αν οι επαφές που ο ίδιος λέει ότι έχουν προγραμματιστεί θα οδηγήσουν σε συμφωνία ή σε νέα κλιμάκωση παραμένει αβέβαιο.