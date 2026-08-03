Περίπου 60.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κτίρια και έχουν αφήσει περισσότερους από 10.000 καταναλωτές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι τα πύρινα μέτωπα παραμένουν ανεξέλεγκτα, ενώ συνεχίζονται οι εκτιμήσεις για το μέγεθος της καταστροφής.

Τρεις μεγάλες πυρκαγιές εξακολουθούσαν να καίνε τη Δευτέρα γύρω από την πόλη Σποκέιν, με τους αξιωματούχους να τονίζουν ότι δεν έχουν ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Όπως αναφέρει το BBC, η δήμαρχος της πόλης, Λίζα Μπράουν, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «τη χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή μας», επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εξακολουθούν να αξιολογούν την έκταση των ζημιών και ότι «συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες».

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί ή τραυματίες.

Συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες

Οι πυρκαγιές στην περιοχή του Σποκέιν αποτελούν μέρος συνολικά 16 ενεργών δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε ολόκληρη την πολιτεία της Ουάσινγκτον, κατακαίγοντας περισσότερα από 250.000 στρέμματα γης, σύμφωνα με το υπουργείο Φυσικών Πόρων της πολιτείας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει ήδη από το Σαββατοκύριακο για «εξαιρετικά κρίσιμες» καιρικές συνθήκες όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με την ασυνήθιστα ξηρή ατμόσφαιρα ευνόησαν τη ραγδαία εξάπλωση των μετώπων.

Παράλληλα, επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης θερμών και ξηρών συνθηκών που ευνοούν τις δασικές πυρκαγιές, ενώ συμβάλλει και στην εκδήλωση συχνότερων και εντονότερων καυσώνων, καθώς και θερινών περιόδων ξηρασίας.

Εκατοντάδες καταστροφές και χιλιάδες χωρίς ρεύμα

Βίντεο από το Σποκέιν, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της πολιτείας, καταγράφουν τεράστια σύννεφα καπνού και πύρινα μέτωπα να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές, την ώρα που ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, περίπου 600 κτίρια, ανάμεσά τους κατοικίες και επιχειρήσεις, έχουν καταστραφεί, ενώ περισσότεροι από 10.000 πελάτες της εταιρείας ηλεκτροδότησης Avista Utilities παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την πολιτεία και ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή, ότι ζήτησε ομοσπονδιακή βοήθεια έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.