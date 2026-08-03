Σοβαρή κακοκαιρία πλήττει τη νότια Ινδία, με ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες να προκαλούν εκτεταμένα προβλήματα, ανθρώπινες απώλειες και μαζικές απομακρύνσεις κατοίκων από τα σπίτια τους. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κεράλα, ενώ φονική κατολίσθηση στη γειτονική Καρνάτακα άφησε πίσω της επιπλέον νεκρούς.

Στην Κεράλα σχεδόν 7.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και κατέφυγαν σε 275 χώρους φιλοξενίας που έχουν δημιουργηθεί σε όλο το κρατίδιο, όπως δήλωσε υπουργός της κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Κεράλα Β. Ντ. Σαδισάν δήλωσε σήμερα ότι θα έχει συνάντηση με αξιωματούχους της περιοχής για να επανεξετάσουν τις ρυθμίσεις για τους χώρους φιλοξενίας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι άρχισαν επιχειρήσεις καθαρισμού στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες.

Σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών της Κεράλα, ορισμένες περιοχές του κρατιδίου πρόκειται να αντιμετωπίσουν σήμερα ισχυρούς ανέμους και μέτρια βροχόπτωση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.