Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Ιταλία, καθώς το νέο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στις Αρχές. Συνολικά 25 πόλεις έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, ενώ οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν για ακόμη λίγες ημέρες.

Στην ευρύτερη περιοχή της Μπολώνια και στην Σαρδηνία σε επιφυλακή βρίσκεται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι δημοτικές αρχές έχουν απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες μόλις εντοπίζουν οποιαδήποτε εστία.

Εξαιτίας της μεγάλης ζέστης, πάνω από 100 δήμοι στις περιφέρειες Πεδεμόντιο και Λομβαρδία της βόρειας Ιταλίας αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας. Η στάθμη του ποταμού Πάδου -του μεγαλύτερου της χώρας- συνεχίζει να μειώνεται και οι κύριες γεωργικές ενώσεις της Ιταλίας σημαίνουν συναγερμό, με αναλυτικές αναφορές στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Στην πόλη Πέζαρο της κεντρικής Ιταλίας, τέλος, έπειτα από δημοτική απόφαση περιορίσθηκε η χρήση νερού για το πότισμα των κήπων, ενώ απαγορεύτηκε για το πλύσιμο ΙΧ αυτοκινήτων και για τις πισίνες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.