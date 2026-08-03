Οι επαφές ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον παραμένουν στον «πάγο», την ώρα που το Ιράν στρέφει το ενδιαφέρον του στις συνομιλίες με το Ομάν για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι δύο πλευρές πρόκειται να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ η ένταση στην περιοχή εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή αγορά.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ξεκαθάρισε σήμερα ότι η χώρα του δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε, οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν αποκλειστικά το Ομάν και εξετάζουν τη δημιουργία μιας προσωρινά ασφαλούς διαδρομής μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι ακόμα και αν επιτευχθεί συμφωνία με τη Μούσκατ, αυτό δεν αρκεί για να ανοίξει ξανά το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με τον Μπαγαΐ, η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει όσο συνεχίζεται η «επιθετικότητα» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ επιμένει ότι ξεκινούν διαπραγματεύσεις

Την Κυριακή (2/8), ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ξεκινούν νέες συνομιλίες με το Ιράν, υποστηρίζοντας πως αυτές θα αρχίσουν σήμερα, Δευτέρα. Η δήλωσή του ήρθε μετά τη γνωστοποίηση της απόφασής του να αναβάλει κοινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί «συμφωνία» και μάλιστα «γρήγορα».

«Φυσικά δεν θέλουν να υποστούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή (…) Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε, υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο (σ.σ. σήμερα Δευτέρα) το απόγευμα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος.

«Ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχτεί»

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι «υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ», εκφράζοντας την πεποίθηση πως θα υπάρξει αντίστοιχη συμφωνία και για αυτό που χαρακτήρισε «αποπυρηνικοποίηση» του Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι οι δυτικές χώρες κατηγορούν εδώ και δεκαετίες την Τεχεράνη πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, κάτι που η ιρανική πλευρά αρνείται σταθερά.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχτεί».

Μόλις μία ημέρα πριν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι ακύρωσε προγραμματισμένους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς «σε επίπεδο στρατιωτικού τρόμου και ισχύος (…) που ο κόσμος είχε να δει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», θέτοντας ως βασική προϋπόθεση «να συναφθεί γρήγορα συμφωνία», με ιδιαίτερη έμφαση στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση έπειτα από «αιτήμα» της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, αλλά και του ίδιου του Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά

Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν de facto κλειστά με απόφαση της Τεχεράνης από την επανέναρξη των συγκρούσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Ιουλίου. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα περάσματα του παγκόσμιου εμπορίου υδρογονανθράκων, γεγονός που προκαλεί νέες πιέσεις στις διεθνείς αγορές.

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί επιστροφή στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από τον πόλεμο. Για τον λόγο αυτό επιτρέπει στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ να ακολουθούν αποκλειστικά μία συγκεκριμένη πορεία, κοντά στις ιρανικές ακτές, διατηρώντας έτσι τον έλεγχο της περιοχής.

Τον Ιούνιο, η πρόταση για δημιουργία εναλλακτικής θαλάσσιας διαδρομής κοντά στις ακτές του Ομάν είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες τοποθετήσεις του Ιράν, φαίνεται να διαμορφώνεται ένας πιθανός συμβιβασμός, χωρίς όμως μέχρι στιγμής το Ομάν να έχει επιβεβαιώσει ή να έχει διαψεύσει τις σχετικές πληροφορίες.

Το «μνημόνιο κατανόησης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ

Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με μαζικούς βομβαρδισμούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προτού τελικά κάνει πίσω.

Την ίδια στιγμή, το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», η προκαταρκτική συμφωνία που είχε υπογραφεί στα μέσα Ιουνίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και θεωρητικά άνοιγε τον δρόμο για μια διπλωματική λύση, δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη. Η επανέναρξη των εκατέρωθεν επιθέσεων στις αρχές του προηγούμενου μήνα οδήγησε ουσιαστικά στην κατάρρευσή του.