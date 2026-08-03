Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν στη διάρκεια της περασμένης νύχτας από «εχθρική επίθεση» στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, δήλωσε σήμερα ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ.

Εξάλλου, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στη λεκάνη της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας, έπειτα απ’ αυτό που περιέγραψε ως επιθέσεις εχθρικών μη επανδρωμένων συστημάτων σε πλοία, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στη Θάλασσα του Αζόφ παραμένει τεταμένη εξαιτίας των επιθέσεων και ότι εργάζεται για να προστατευθεί η ροή της μεταφοράς φορτίων στην περιοχή.

Στο μεταξύ, η ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου Wildberries ανακοίνωσε σήμερα ότι επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε μία από τις αποθήκες της στην περιφέρεια Βλαντίμιρ προκάλεσε πυρκαγιά και ότι το προσωπικό απομακρύνθηκε από την εγκατάσταση.

🇺🇦🇷🇺 Wildberries: centro de distribución en Jryastovo (Vladímir) en llamas tras ataque con dron FP-1 ucraniano. Complejo de 171.900 m², uno de los mayores polos logísticos. Imágenes muestran gran incendio extendiéndose por toda la instalación. pic.twitter.com/tOFioRPoPs — Georg Grár (@GeorgGrar) August 3, 2026

Η εταιρεία, οι αποθήκες της οποίας στοχοθετούνται συστηματικά τις τελευταίες εβδομάδες από την Ουκρανία, δήλωσε ότι πυροσβέστες επιχειρούν στον τόπο της επίθεσης. Πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις εφοδιασμού έχουν μεταφερθεί σε άλλες εγκαταστάσεις ώστε να διασφαλιστεί πως θα συνεχιστούν οι παραδόσεις και οι αποστολές των φορτίων.

Wildberries in Vladimir Region 🇷🇺🔥 pic.twitter.com/oeEf2Zlhug — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) August 3, 2026

Ο Αλεξάντρ Αβντέγεφ, ο περιφερειακός κυβερνήτης, δήλωσε ότι ένας νεαρός άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά την επίθεση και νοσηλεύεται, αλλά η ζωή του δεν απειλείται. Μια γυναίκα που κατοικεί στην περιοχή τραυματίστηκε επίσης ελαφρά στο πόδι.