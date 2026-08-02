Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία η προοπτική αποφυλάκισης του κατά συρροή βιαστή Σάνι Ισλάμ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι επιτίθετο σε γυναίκες επειδή ήθελε να τους «δώσει ένα μάθημα» για το γεγονός ότι κυκλοφορούσαν μόνες τους τη νύχτα.

Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης αναμένεται να εξετάσει τον Σεπτέμβριο του 2026 αν ο κρατούμενος πληροί τις προϋποθέσεις για να αφεθεί ελεύθερος, περίπου 15 χρόνια μετά τη σύλληψή του.

Αντιδράσεις για την κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο όταν έγινε γνωστό ότι η ακρόαση δεν θα είναι δημόσια. Ο Σάνι Ισλάμ, μέσω του συνηγόρου του, υποστήριξε ότι η προοπτική μιας ανοιχτής διαδικασίας του προκάλεσε έντονο άγχος και προβλήματα ύπνου, αίτημα που τελικά έγινε δεκτό.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ένα από τα θύματά του είχε ζητήσει η διαδικασία να διεξαχθεί δημόσια, υποστηρίζοντας ότι ο καταδικασμένος εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για τις γυναίκες.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του Συμβουλίου Αποφυλάκισης, δεν κατατέθηκαν ιατρικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του κρατουμένου. Ωστόσο, ο δικαστής Τζέρεμι Ρόμπερτς έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να τους αμφισβητήσει, σημειώνοντας παράλληλα ότι η δημοσιότητα της διαδικασίας θα μπορούσε να επιβαρύνει και τα ίδια τα θύματα.

Καταδικάστηκε για επτά βιασμούς

Ο Σάνι Ισλάμ καταδικάστηκε το 2012 σε ποινή αόριστης διάρκειας, με ελάχιστο χρόνο κράτησης τα 11 χρόνια.

Η σύλληψή του ακολούθησε την απαγωγή και τον βιασμό ενός 15χρονου κοριτσιού το 2010, το οποίο απείλησε με μαχαίρι και οδήγησε σε απομονωμένη περιοχή, όπου το κακοποίησε σεξουαλικά, παρά το γεγονός ότι το θύμα του είχε δηλώσει πως ήταν μόλις 11 ετών.

Η αστυνομική έρευνα, μέσω γενετικού υλικού και στοιχείων που βρέθηκαν στο όχημά του, τον συνέδεσε με ακόμη τρεις επιθέσεις στο ανατολικό Λονδίνο.

Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε ότι μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών επιτέθηκε σε τέσσερις γυναίκες, χρησιμοποιώντας μαχαίρι, βία και πλαστικά δεματικά για να ακινητοποιεί τα θύματά του. Συνολικά κρίθηκε ένοχος για επτά βιασμούς, μία σεξουαλική επίθεση και μία απαγωγή.

«Διαρκής και ακραίος κίνδυνος»

Κατά την επιβολή της ποινής, η δικαστής είχε επισημάνει ότι ο δράστης έλεγε στα θύματά του πως θα τους «έδινε ένα μάθημα», γεγονός που, όπως είχε αναφέρει, αποκάλυπτε την αντίληψή του για τις γυναίκες.

Στην απόφασή της τον είχε χαρακτηρίσει «διαρκή και ακραίο κίνδυνο» για τις γυναίκες, σημειώνοντας ότι έβγαινε συστηματικά αναζητώντας τα επόμενα θύματά του επειδή πίστευε πως όσες κυκλοφορούσαν τη νύχτα δεν άξιζαν σεβασμό ή προστασία.

Ένα από τα θύματά του έχει δηλώσει ότι εξακολουθεί να ζει με το τραύμα της επίθεσης, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο αποφυλάκισης του καταδικασμένου δράστη.