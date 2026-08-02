Τη θλίψη της εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τους δύο νεκρούς από την πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έπεσε επιχειρώντας στη φωτιά στην Ψάθα.

«Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων», έγραψε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

Η σκέψη μου είναι στους φίλους και τις οικογένειες των Ελλήνων και Δανών πιλότων που επιχειρούσαν στην κατάσβεση πυρκαγιών και έχασαν τραγικά τη ζωή τους νωρίτερα σήμερα, σε σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο, την ώρα του καθήκοντος στην Ελλάδα.

Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων.

Καθώς συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη ενάντια σε αυτές τις πυρκαγιές πλάι-πλάι, η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία.