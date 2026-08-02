Σύμφωνα με Ισπανούς αξιωματούχους, άλλα πέντε πτώματα εντοπίστηκαν κατά μήκος της ακτής της Θέουτα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 72 από τα τραγικά γεγονότα της Πέμπτης, όταν χιλιάδες μετανάστες μαζικά προσπάθησαν να εισέλθουν στον ισπανικό θύλακα.

Οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας της Ισπανίας εκτιμούν ότι περίπου 73.500 άτομα έχουν πλέον εγκαταλείψει τη Θέουτα και έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο.

Ωστόσο, στους κεντρικούς δρόμους της Θέουτα, και ιδιαίτερα σε ορισμένους στα περίχωρα και στη γύρω δασώδη περιοχή, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές ομάδες μεταναστών και αρνούνται να επιστρέψουν οικειοθελώς στη χώρα καταγωγής τους. Ο αριθμός αυτών των ανθρώπων είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Εν τω μεταξύ, τα θαλάσσια φράγματα συγκράτησης που εγκαταστάθηκαν χθες γύρω από τον κυματοθραύστη είναι πλέον πλήρως λειτουργικά, ανέφερε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για ένα φουσκωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων, ύψους 30 έως 70 εκατοστών στην επιφάνεια και βάθους έως και ενός μέτρου κάτω από το νερό, το οποίο συνδυάζεται με μια σειρά σημαδούρων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Θέουτα, Μιγκέλ Άνχελ Πέρες, διαβεβαίωσε ότι έχουν αναπτυχθεί στην πόλη περίπου τρεις χιλιάδες άτομα σωμάτων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών των στρατιωτικών δυνάμεων, και θα συνεχίσουν να βρίσκονται εκεί «για όσο χρειαστεί».