Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 21 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έξω από πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο της Μόσχας, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 20:00 (τοπική ώρα), κοντά στο ιταλικό εστιατόριο Balzi Rossi, που βρίσκεται στην πλατεία Κουντρίνσκαγια, σε έναν από τους επτά εμβληματικούς σταλινικούς ουρανοξύστες της ρωσικής πρωτεύουσας.

🇷🇺💥 Đoạn phim mới đã xuất hiện từ hiện trường vụ nổ tối tại nhà hàng Balzi Rossi ở Moscow tối 1/8/2026. Các báo cáo cho biết mục tiêu chính của vụ nổ ở Moscow là Trung tướng Aleksandr Chaiko, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga. Vụ nổ tại bữa… https://t.co/dyXZ9xJ1yx pic.twitter.com/QkvtzQdjB0 — c0mmand0 (@c0mmand0_2022) August 2, 2026

Σύμφωνα με την Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας (NAK), μια άγνωστη γυναίκα που μετέφερε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό επιχείρησε να εισέλθει στο εστιατόριο, ωστόσο σταμάτησε από φρουρό ασφαλείας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη.

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν η γυναίκα, ο φρουρός ασφαλείας και ένας πελάτης του εστιατορίου, ενώ 21 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Ωστόσο, το τηλεοπτικό δίκτυο REN TV, επικαλούμενο πηγές του, μετέδωσε ότι δύο ακόμη τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στους πέντε. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, ενώ σύμφωνα με το ίδιο μέσο έξι τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, χαρακτήρισε την έκρηξη «βάναυση τρομοκρατική επίθεση» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, διαβεβαιώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

Αμέσως μετά την έκρηξη, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων ούτε έχουν ανακοινώσει συλλήψεις.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι πιθανός στόχος της επίθεσης ήταν υψηλόβαθμος Ρώσος στρατιωτικός διοικητής, ο οποίος φέρεται να δεν τραυματίστηκε.

Russian media have reported details of the attack near Moscow's Balzi Rossi restaurant, where an improvised explosive device detonated yesterday:



▪️ At around 7:50 p.m. Moscow time, a woman attempted to enter the Balzi Rossi restaurant, where a celebration was taking place. A… https://t.co/33lGq0TPgb pic.twitter.com/zC4uCfjtyF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 2, 2026

Εικασίες για σύνδεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ απέδωσαν άμεσα την επίθεση στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία. Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Η εφημερίδα Kommersant αναφέρει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό να μην γνώριζε το περιεχόμενό του και ότι η βόμβα ενδέχεται να πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως από τρίτο πρόσωπο.

Moscow, Russia ❗

💥🔥UPD: According to 'Kommersant', the explosion at the Balzi Rossi restaurant targeted guests at a private event on the terrace. Sources claim a security guard stopped a woman carrying a box described as a gift and inspected the package, which allegedly… https://t.co/3FNlTIulzs pic.twitter.com/QLvkgmpKnT — LX (@LXSummer1) August 1, 2026

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του εστιατορίου, το Balzi Rossi παρέμενε κλειστό το βράδυ του Σαββάτου, καθώς φιλοξενούσε ιδιωτική εκδήλωση.

Η επίθεση παρουσιάζει ομοιότητες με τη βομβιστική ενέργεια του 2023, κατά την οποία σκοτώθηκε ο φιλοπόλεμος Ρώσος μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι από εκρηκτικό μηχανισμό κρυμμένο μέσα σε αγαλματίδιο. Για την υπόθεση εκείνη είχε καταδικαστεί σε 27 χρόνια κάθειρξης η Ντάρια Τρεπόβα, η οποία είχε υποστηρίξει ότι ενεργούσε κατ’ εντολή προσώπου που βρισκόταν στην Ουκρανία.