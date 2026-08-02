Μετά από αγωγή που είχε δεχθεί σχετικά με την απόφασή της να κλείσει 300 τραπεζικούς λογαριασμούς του Οργανισμού Τραμπ πριν από χρόνια, η τράπεζα Capital One απάντησε ότι το έπραξε μετά από αξιολόγηση από ειδικούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η αποκάλυψη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια τράπεζα συνδέει επίσημα τις οικογενειακές επιχειρήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος.

Η Capital One δεν είχε κατηγορήσει ανοιχτά τον Οργανισμό Τραμπ για παράνομο ξέπλυμα χρήματος. Ωστόσο, ο Οργανισμός Τραμπ και ο γιος του προέδρου, Έρικ Τραμπ, κατέθεσαν αγωγή τον Μάρτιο του 2025 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα, ισχυριζόμενοι ότι οι λογαριασμοί έκλεισαν λόγω των «ιδιαίτερων» πεποιθήσεων της Capital One και της επιθυμίας της να επωφεληθεί από το πολιτικό κλίμα μετά τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Υπερασπιζόμενη τη στάση της, η Capital One υποστηρίζει ότι «τα έγγραφα και οι ισχυρισμοί των ίδιων των εναγόντων καθιστούν σαφές ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς των εναγόντων για λόγους καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι ενέργειες αυτές ήταν αποτέλεσμα μηνών ανάλυσης και προσεκτικής εξέτασης από την ομάδα AML της Capital One, σύμφωνα με τις τραπεζικές πολιτικές και τις κανονιστικές οδηγίες».

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι είχε απορρίψει και παλαιότερα δύο αγωγές κατά της Capital One, αλλά είχε δώσει στους ενάγοντες την ευκαιρία να υποβάλουν και νέα τροποποιημένη αγωγή. Το τραπεζικό ίδρυμα χαρτοφυλακίου με έδρα τη Βιρτζίνια δήλωσε ότι και η τελευταία εκδοχή της αγωγής, που κατατέθηκε τον Ιούλιο, «πάσχει από τα ίδια θεμελιώδη ελαττώματα με τα δύο προηγούμενα υπομνήματα».

Η Capital One διαβεβαιώνει ότι οι ισχυρισμοί του Οργανισμού Τραμπ περί «πολιτικής πρόφασης» είναι λανθασμένοι και «βασίζονται σε επιλεγμένα αποσπάσματα που δεν υποστηρίζονται από το πλήρες πλαίσιο» των εγγράφων που υποβλήθηκαν στο δικαστήριο.

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, η κυβέρνησή του έχει ασκήσει πιέσεις σε ορισμένες μεγάλες τράπεζες, απηχώντας τα παράπονα των συντηρητικών ότι τα ιδρύματα στοχοποιούν σκόπιμα την πολιτική δεξιά.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Τραμπ υπέβαλε αγωγή κατά του τραπεζικού ομίλου JPMorgan Chase, υπογραμμίζοντας το τεταμένο πολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Wall Street κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Τραμπ.