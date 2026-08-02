Μέσω τηλεδιάσκεψης, επτά χώρες του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν την Κυριακή (2/8) να αυξήσουν το ανώτατο όριο παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα σε σχέση με τα επίπεδα του Αυγούστου.

Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν, κατά την οποία εξετάστηκαν οι συνθήκες και οι προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς.

Στη δήλωση υπογραμμίζεται ότι οι συμμετέχουσες χώρες αποφάσισαν να εφαρμόσουν αύξηση της παραγωγής βάσει της δέσμευσής τους να υποστηρίζουν τη σταθερότητα της αγοράς πετρελαίου.

Επίσης, οι επτά χώρες αναφέρουν ότι θα συνεχίζουν να προσαρμόζουν με ευελιξία την παραγωγή τους, ανάλογα με τις εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς. Γι’ αυτόν τον λόγο, προγραμματίζεται να συναντηθούν εκ νέου στις 6 Σεπτεμβρίου για να αποφασίσουν για τα επίπεδα παραγωγής του Οκτωβρίου.

Οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες είχαν προχωρήσει σε περικοπές της παραγωγής ύψους 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα τον Απρίλιο του 2023, οι οποίες αργότερα παρατάθηκαν μέχρι το τέλος του 2026.