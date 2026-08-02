Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 41 αγνοούμενοι, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ένα φέρι, στα ανοιχτά του νησιού Μαδούρα της Ινδονησίας, όπως ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή της, η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας.

Το φέρι μετέφερε 271 επιβάτες και μέλη πληρώματος, οι 225 από τους οποίους έχουν διασωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών διάσωσης το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα).

BREAKING: At least five people have died and 41 remain missing after the passenger ship KM Mutiara Sentosa 2 caught fire this morning off Madura Island in the Java Sea, near Sumenep Regency, Indonesia.



Inaccurate passenger manifests continue to hamper search and rescue efforts. pic.twitter.com/qqSgMYlh5B — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 2, 2026

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το φέρι είχε αποπλεύσει από τη Σουραμπάγια με προορισμό την πόλη Μακασάρ στα νότια της νήσου Σουλαουέσι.