Ο αείμνηστος Θεόδωρος Πάγκαλος είχε πει κάποτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «γίγαντας με πήλινα πόδια», παραφράζοντας φράση από την Παλαιά Διαθήκη. Με τα όσα παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες να εξελίσσονται στη Θέουτα με τους μετανάστες, είναι πλέον σαφές ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι.

Το να παρακολουθείς σχεδόν 50.000 ανθρώπους να περνούν – όπως όπως – τα σύνορα από ξηρά και θάλασσα, ανάμεσά τους εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά, 20 από αυτούς να πνίγονται δεν αποτελούν μια μεμονωμένη έκτακτη ανάγκη.

Είναι η πιο πρόσφατη και πιο σκληρή απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αδυνατεί να αποφασίσει πώς πραγματικά θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Η ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης είναι, τουλάχιστον στα χαρτιά, ευθύνη δύο προσώπων στις Βρυξέλλες, του Μάγκνους Μπρούνερ, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, και της Ντουμπράβκα Σούιτσα, Επιτρόπου για τη Μεσόγειο. Και οι δύο παρακολούθησαν τώρα σε πραγματικό χρόνο μια μεγάλη κρίση διελεύσεων.

Ο Μπρούνερ έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης μόλις από τον Δεκέμβριο του 2024. Ο ίδιος ο διορισμός του προκάλεσε απορίες στις Βρυξέλλες, δεδομένου ότι η Αυστρία, η χώρα από την οποία προερχόταν ως υπουργός Οικονομικών, έχει καταγεγραμμένο ιστορικό αντίθεσης σε βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι παρά τη συμφωνία για τη μετανάστευση, αυτή εξακολουθεί να ενσωματώνεται στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών. Αυτό σημαίνει ότι, όταν η Θέουτα χρειάστηκε αυτή την εβδομάδα έναν λειτουργικό ευρωπαϊκό μηχανισμό, η εμβληματική μεταρρύθμιση δεν είχε ακόμη εφαρμοστεί στην πράξη. Η Σούιτσα από την άλλη, ως Επίτροπος για τη Μεσόγειο, έλαβε τη συγκεκριμένη εντολή να οικοδομήσει συνεργασίες με το Μαρόκο αλλά μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματά της περιορίζονται σε έγγραφα στρατηγικής και διπλωματικές πρωτοβουλίες, ένα «Νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο» που εξακολουθεί να διαμορφώνεται και χρηματοδοτικές συμφωνίες, όπως το πακέτο ύψους 152 εκατομμυρίων ευρώ που υπεγράφη με το Μαρόκο το 2023 από το χαρτοφυλάκιο του προκατόχου της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται ως συνήθως σε δηλώσεις και δημοσίευση στατιστικών, όπως τη μείωση κατά 31% των αφίξεων μέσω της δυτικής βαλκανικής οδού το 2023. Το στοιχείο είναι πραγματικό, αλλά δεν λέει τίποτα για τη δυτική μεσογειακή διαδρομή μέσω του Μαρόκου, ακριβώς εκεί όπου εκτυλίχθηκε η κρίση αυτής της εβδομάδας και όπου τα «Τέσσερα Σχέδια Δράσης» και τα μέτρα τύπου Λαμπεντούζας δεν έχουν εφαρμοστεί με αντίστοιχα αποτελέσματα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι εικόνες από τη Θέουτα είναι απαράδεκτες, επέμεινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει εισόδους εκτός των κανόνων της και ζήτησε να σταματήσουν οι επικίνδυνες διελεύσεις, να διαλυθούν τα κυκλώματα διακινητών και να επιταχυνθούν οι επιστροφές.

Η έκκληση του επιτρόπου Μπρούνερ προς το Μαρόκο να περιορίσει τις «επικίνδυνες διελεύσεις» δεν είναι λανθασμένη όσο είναι αδύναμη — η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει σχεδόν πανομοιότυπες δηλώσεις μετά από σχεδόν κάθε μεγάλη μεταναστευτική κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Το βασικό πρόβλημα παραμένει άλυτο: η Ευρώπη εξαρτάται από γειτονικά κράτη, όπως το Μαρόκο, για την επιτήρηση των εξωτερικών της συνόρων, και αυτά τα κράτη το γνωρίζουν. Ακόμη πιο ανησυχητική από την εξωτερική πίεση είναι η εσωτερική.

Η πρόταση του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, για αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Σένγκεν και η δήλωση του Ματέο Σαλβίνι ότι κάτι τέτοιο είναι «αναγκαίο» δεν αποτελούν σοβαρή πολιτική πρόταση — είναι μια εσωτερική πολιτική παράσταση μεταμφιεσμένη σε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Ο ισχυρισμός του Μάνφρεντ Βέμπερ ότι η νομιμοποίηση παράτυπων μεταναστών από την Ισπανία προκάλεσε αυτή την εισροή αποτελεί ένα βολικό πολιτικό επιχείρημα, που αγνοεί τους πολύ πιο άμεσους παράγοντες στη μαροκινή πλευρά των συνόρων. Και η οργισμένη αντίδραση της Ισπανίας, που κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη και κατηγόρησε τον Ταγιάνι για «κομματική δημαγωγία», επιβεβαιώνει ότι, όταν ξεσπά μια κρίση, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταφεύγουν στο να αλληλοκατηγορούνται αντί να συσπειρώνονται.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Θέουτα, Χουάν Βίβας, δήλωσε ότι η ισπανική κυβέρνηση «δεν κατανοεί το πραγματικό μέγεθος αυτής της κρίσης». Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας τη μαζική είσοδο παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας. Και οι δύο έχουν λόγους να ανησυχούν, όμως η ανησυχία δεν ταυτίζεται με την ετοιμότητα: η Μαδρίτη ανέπτυξε στρατεύματα στα σύνορα, ενώ εξακολουθεί να αρνείται να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, ίσως ένα ημίμετρο που αντιμετωπίζει μια ανθρωπιστική και ασφαλιστική ρήξη ως πρόβλημα δημοσίων σχέσεων προς διαχείριση και όχι ως κρίση που απαιτεί ουσιαστική αντιμετώπιση.

Συμπέρασμα; Ο Θεόδωρος Πάγκαλος είχε δίκιο. Μόνο που ο ίδιος έχει φύγει χρόνια από τη ζωή και το πρόβλημα παραμένει ακριβώς το ίδιο.