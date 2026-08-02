Συνεχίζονται σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Θέουτα, με τις Αρχές να αναζητούν ανθρώπους που πιθανόν πνίγηκαν κατά τη μαζική εισροή δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ισπανίας RTVE μετέδωσε σήμερα ότι η Πολιτοφυλακή πραγματοποιεί έρευνες στα ανοικτά των ακτών. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα 67 πτώματα.

Οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κολυμπώντας από το Μαρόκο προς τη Θέουτα.

Agentes marroquíes agrediendo a sus compatriotas que ayer pretendían cruzar a Ceuta.

🎥: Anapresse pic.twitter.com/98fxXSdDS0 — Niporwifi © (@niporwifi) August 2, 2026

Αστυνομικός, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στην ισπανική εφημερίδα El País ότι «υπάρχουν και άλλοι νεκροί στη θάλασσα».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι τοπικές Αρχές οργανώνουν χώρους που θα μπορούν να δεχθούν έως και 200 πτώματα.

Περίπου 50.000 αφίξεις μέσα σε λίγες ημέρες

Περίπου 50.000 μετανάστες είχαν εισέλθει στη Θέουτα από το Μαρόκο έως την Παρασκευή, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, φτάνοντας στον ισπανικό θύλακα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Οι ισπανικές Αρχές ανέφεραν ότι οι περισσότεροι από τους μετανάστες έχουν έκτοτε επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο.

‼️ Los inmigrantes marroquíes abandonan ya Ceuta.



De 50 mil personas aprox., 25 mil han regresado a su país en menos de 24h con tranquilidad. Unas 150 personas por minuto.



Así se gestiona una crisis de tal magnitud. Unos prefieren palos y violencia, otros gestión y diplomacia. pic.twitter.com/e8JI8b1R1B — Ramón López 🏳️‍🌈🔻 (@RamonLopez_G) July 31, 2026

Ωστόσο, αρκετοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Μαδρίτης για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση.

Ηρεμία επικρατούσε σήμερα στις ακτές της Θέουτα, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα από την περιοχή.

Δημοσιογράφος του RTVE που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι δεν παρατηρούνται προς το παρόν νέες προσπάθειες εισόδου στον θύλακα διά θαλάσσης.

Στην περιοχή διακρίνονταν μόνο εργαζόμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, τοποθετούσαν σημαδούρες για τη δημιουργία πλωτού φράγματος.