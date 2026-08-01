Η Μαρίν Λεπέν δεν είναι η μοναδική πολιτική δύναμη στη Γαλλία που υπόσχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγετική μορφή της γαλλικής ριζοσπαστικής Αριστεράς, εμφανίζεται ως ένας ακόμη υποψήφιος που θα μπορούσε να φέρει μεγάλες αλλαγές στη σχέση της Γαλλίας με την Ευρώπη, σύμφωνα με ανάλυση του Politico.

Σε περίπτωση που κατάφερνε να εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μελανσόν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα επιχειρούσε να αναθεωρήσει τη θεμελιώδη σχέση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για δεκαετίες: τη συνεργασία Γαλλίας και Γερμανίας.

Ο ίδιος θεωρεί ότι ο γαλλογερμανικός άξονας έχει λειτουργήσει κυρίως προς όφελος του Βερολίνου, επιβάλλοντας στην Ευρώπη ένα οικονομικό μοντέλο που δεν ανταποκρίνεται στις γαλλικές θέσεις.

Ο Μελανσόν ως πιθανός αντίπαλος της Λεπέν

Παρότι οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία απέχουν ακόμη αρκετούς μήνες, η δυναμική της υποψηφιότητας Μελανσόν, σε συνδυασμό με τις εσωτερικές διαφωνίες στον χώρο της Αριστεράς, τον έχει φέρει μεταξύ των πολιτικών που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μια θέση στον δεύτερο γύρο απέναντι στη Μαρίν Λεπέν.

Στο Βερολίνο, ωστόσο, μια πιθανή επικράτηση του Μελανσόν αντιμετωπίζεται με έντονη ανησυχία.

«Οι πολιτικές θέσεις του Μελανσόν σε βασικά ευρωπαϊκά ζητήματα και η εχθρική του στάση απέναντι στη Γερμανία θα δημιουργούσαν τεράστιο πρόβλημα στη γαλλογερμανική συνεργασία», ανέφερε ο Γερμανός βουλευτής Ρόλαντ Τάις, μέλος των Χριστιανοδημοκρατών του Φρίντριχ Μερτς.

Η Μαρίν Λεπέν

Η κριτική στον «γερμανικό δρόμο»

Η αντίθεση του Μελανσόν στη γερμανική επιρροή στην Ευρώπη δεν βασίζεται στον εθνικισμό που χαρακτηρίζει τη ρητορική της Λεπέν, αλλά κυρίως σε ιδεολογική διαφωνία με το οικονομικό μοντέλο του Βερολίνου.

Στελέχη του κόμματός του υποστηρίζουν ότι ο λεγόμενος «γαλλογερμανικός κινητήρας» της Ευρώπης στην πραγματικότητα αποτελεί προσπάθεια της Γερμανίας να επιβάλει τη δική της ατζέντα στην ΕΕ.

Ο Μελανσόν τάσσεται υπέρ μιας πιο κρατικά κατευθυνόμενης οικονομίας και απορρίπτει το γερμανικό μοντέλο της ελεύθερης αγοράς. Παράλληλα, έχει εκφράσει την επιθυμία για στενότερες σχέσεις με χώρες όπως η Κίνα, κράτη της γαλλόφωνης Αφρικής αλλά και χώρες της Νότιας Αμερικής.

Την ίδια ώρα, βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως δύναμη που ασκεί υπερβολική επιρροή και έχει ασκήσει έντονη κριτική στην παρουσία αμερικανικών πυρηνικών όπλων στη Γερμανία.

Το βιβλίο κατά της Γερμανίας

Η αντίθεσή του στο Βερολίνο είχε αποτυπωθεί ήδη από το 2015, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η ρέγκα του Μπίσμαρκ», με υπότιτλο «Το γερμανικό δηλητήριο».

Σε αυτό, ο Μελανσόν επέκρινε όσους στη Γαλλία θεωρούσαν τη Γερμανία πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι το γερμανικό μοντέλο κρύβει κοινωνικά προβλήματα και δημογραφικές αδυναμίες.

Το βιβλίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις στη Γαλλία, με ορισμένα μέσα ενημέρωσης να κατηγορούν τον Μελανσόν για υπερβολικά επιθετική ρητορική απέναντι στη Γερμανία.

Η Λεπέν παραμένει ο μεγάλος φόβος του Βερολίνου

Παρά τις ανησυχίες για τον Μελανσόν, το Βερολίνο εξακολουθεί να θεωρεί μια πιθανή νίκη της Μαρίν Λεπέν ως το μεγαλύτερο σενάριο ανατροπής.

Το Βερολίνο θεωρεί πιθανό σενάριο μια νίκη της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027

Η Λεπέν έχει υποσχεθεί περιορισμό της γαλλικής συμμετοχής σε ευρωπαϊκές πολιτικές και έχει διατηρήσει μια έντονα ευρωσκεπτικιστική στάση, παρά την προσπάθεια να απομακρύνει το κόμμα της από το ακροδεξιό παρελθόν του.

Η Γερμανία και η Γαλλία έχουν επιταχύνει το τελευταίο διάστημα κοινά ευρωπαϊκά σχέδια, από την άμυνα έως τη βιομηχανική πολιτική, αν και επισήμως υποστηρίζουν ότι η προσπάθεια αυτή οφείλεται στις διεθνείς και οικονομικές προκλήσεις και όχι στις επερχόμενες εκλογές.

Μια νέα ισορροπία στην Ευρώπη;

Οι σχέσεις Παρισιού και Βερολίνου έχουν ήδη δοκιμαστεί από διαφωνίες, όπως η εμπορική συμφωνία Mercosur με τη Νότια Αμερική και η αποτυχία κοινών αμυντικών προγραμμάτων.

Ωστόσο, αρκετοί πολιτικοί εκτιμούν ότι ο δεσμός των δύο χωρών είναι αρκετά ισχυρός ώστε να αντέξει ακόμη και μια μεγάλη πολιτική αλλαγή στη Γαλλία.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, η σχέση Παρισιού – Βερολίνου αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Ευρώπης και δεν μπορεί εύκολα να ανατραπεί.