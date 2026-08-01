Μια τραγική υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη Βρετανία εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές, μετά τον θάνατο μιας 29χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία επισκέφθηκε τρεις φορές μέσα σε διάστημα τριών ημερών το ίδιο νοσοκομείο με έντονους πονοκεφάλους, θολή όραση και συνεχείς εμετούς, χωρίς να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με την Dailymail η Λόρα Χάουζ απευθύνθηκε επανειλημμένα στο Great Western Hospital, στο Σουίντον, τον Ιούλιο του 2024, καθώς η κατάσταση της υγείας της επιδεινωνόταν. Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν κατά την ιατροδικαστική έρευνα, οι γιατροί απέδιδαν κάθε φορά τα συμπτώματά της σε ημικρανία, της χορηγούσαν την αντίστοιχη αγωγή και της έδιναν εξιτήριο, χωρίς να πραγματοποιηθεί αξονική τομογραφία ή άλλη απεικονιστική εξέταση που θα μπορούσε να αποκαλύψει το πραγματικό πρόβλημα.

Η Λόρα Χάουζ

«Δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει ούτε να μιλήσει»

Ο σύζυγός της, Κρις Χάουζ, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο την εικόνα της κατά την τρίτη επίσκεψή τους στο νοσοκομείο, στις 9 Ιουλίου. Όπως κατέθεσε, η 29χρονη ήταν τόσο εξαντλημένη ώστε αναγκάστηκε να τη μεταφέρει αγκαλιά από το πάρκινγκ μέχρι τα επείγοντα.

«Είχε κάνει εμετό κάθε φορά που πηγαίναμε στο νοσοκομείο. Εκείνη την ημέρα έκανε τρεις φορές. Περπατούσε σαν μια εύθραυστη ηλικιωμένη και όχι σαν μια υγιής γυναίκα 29 ετών», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύζυγός του δεν μπορούσε να παραμείνει καθιστή στην καρέκλα της αίθουσας αναμονής, γλιστρούσε συνεχώς και δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει.

«Έβγαζε μόνο ακατάληπτους ήχους. Ήταν σαν να προσπαθούσες να επικοινωνήσεις με ένα μικρό παιδί», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απορία του για το γεγονός ότι στις ιατρικές σημειώσεις αναφερόταν πως η ασθενής ήταν σε πλήρη επαφή με το περιβάλλον και δεν παρουσίαζε σύγχυση.

Το νοσοκομείο Great Western Hospital, στο Σουίντον

«Μας είπαν ότι ήταν μια απλή ημικρανία»

Ο Κρις Χάουζ κατέθεσε ακόμη ότι ζήτησε από τους γιατρούς να προχωρήσουν σε εξετάσεις αίματος ή αξονική τομογραφία, ωστόσο, όπως υποστήριξε, του απάντησαν ότι η σύζυγός του έπασχε από μια «απλή ημικρανία» και πως το μόνο που χρειαζόταν ήταν να ξεκουραστεί σε έναν σκοτεινό χώρο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ένας από τους γιατρούς πρότεινε να παραμείνει ακόμη και σε έναν μικρό αποθηκευτικό χώρο του νοσοκομείου μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματά της.

Από την πλευρά του, ο ειδικευόμενος γιατρός που την εξέτασε κατά την τρίτη επίσκεψη ανέφερε ότι εκείνη την ημέρα το τμήμα επειγόντων λειτουργούσε υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς είχε προηγηθεί εκτεταμένη διακοπή ρεύματος που είχε προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχε εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αξονική τομογραφία.

Η δραματική κατάληξη

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή της στο σπίτι, η κατάσταση της Λόρα Χάουζ επιδεινώθηκε ραγδαία. Άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της και παρουσίασε σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια, με τον σύζυγό της να καλεί αμέσως ασθενοφόρο και να της παρέχει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Η 29χρονη διακομίστηκε στο Southmead Hospital, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα νευροχειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στις 11 Ιουλίου, εξαιτίας εκτεταμένης υποξικής εγκεφαλικής βλάβης που προκλήθηκε από μια σπάνια κολλοειδή κύστη στον εγκέφαλο.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ανώτεροι γιατροί του νοσοκομείου παραδέχθηκαν ότι αν γνώριζαν πως η Λόρα Χάουζ είχε επιστρέψει ήδη δύο φορές με τα ίδια συμπτώματα, θα εξεταζόταν πολύ πιο σοβαρά το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία.

Αλλαγή πρωτοκόλλου μετά την τραγωδία

Μετά τον θάνατο της 29χρονης, το Great Western Hospital προχώρησε στην υιοθέτηση του πρωτοκόλλου «Jess’s Law», το οποίο προβλέπει την υποχρεωτική επανεκτίμηση κάθε ασθενούς που επιστρέφει για τρίτη φορά στα επείγοντα με τα ίδια ή παρόμοια συμπτώματα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να μην εντοπιστούν εγκαίρως σοβαρές παθήσεις.

Η οικογένεια της Λόρα Χάουζ ζητά να αναγνωριστεί ότι υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις στη διαχείριση της υπόθεσής της, ενώ η πλευρά του νοσοκομείου υποστηρίζει ότι ο θάνατός της οφείλεται σε φυσικά αίτια. Η τελική απόφαση του ιατροδικαστή αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.