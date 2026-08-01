Σοκ έχει προκαλέσει στην παγκόσμια ορειβατική κοινότητα η είδηση του θανάτου του Νίρμαλ Πούρτζα, ενός από τους σημαντικότερους ορειβάτες της σύγχρονης εποχής, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από χιονοστιβάδα στο Broad Peak, στο βόρειο Πακιστάν.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε η Elite Expeditions, η εταιρεία που είχε ιδρύσει ο ίδιος, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κανένα από τα υπόλοιπα εννέα μέλη της αποστολής που παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα δεν κατάφερε να επιζήσει.

Νωρίτερα, οι αρχές του Πακιστάν είχαν ανακοινώσει την ανάσυρση των σορών τριών ορειβατών της αποστολής: της Αμερικανίδας Μάλορι Γκάις, της Ναντίρα Άχμεντ Αμπντουλάχ Αλ Χάρθι από το Ομάν και του Νεπαλέζου Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ. Οι έρευνες που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αποστολή είχαν χάσει τη ζωή τους.

Ο Νίρμαλ Πούρτζα γεννήθηκε στο Νεπάλ και υπηρέτησε στις επίλεκτες μονάδες Gurkhas και αργότερα στην Special Boat Service του βρετανικού στρατού. Έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο το 2019 με το εγχείρημα «Project Possible», όταν κατόρθωσε να ανέβει και στις 14 κορυφές του πλανήτη που ξεπερνούν τα 8.000 μέτρα μέσα σε μόλις έξι μήνες και έξι ημέρες, καταρρίπτοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο απαιτούσε σχεδόν οκτώ χρόνια.

Η εντυπωσιακή αυτή πορεία παρουσιάστηκε και στο ντοκιμαντέρ του Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible», το οποίο κατέγραψε όχι μόνο το ιστορικό του επίτευγμα, αλλά και τη φιλοσοφία του γύρω από την ανθρώπινη αντοχή, την επιμονή και την υπέρβαση των ορίων.

Ο θάνατός του στο Broad Peak, ένα από τα πιο απαιτητικά βουνά της οροσειράς Καρακόρουμ, σηματοδοτεί το τέλος μιας σπουδαίας διαδρομής και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της ορειβασίας, όπου ο Πούρτζα θεωρούνταν σύμβολο τόλμης, αποφασιστικότητας και έμπνευσης.